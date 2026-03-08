Milli Voleybolcular Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın Arasında "Ruhunla Miyavla" Atışması
Eczacıbaşı Dynavit’in Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Ebrar Karakurt’un sosyal medya paylaşımları ve Galatasaraylı bir taraftara verdiği yanıt gündem olmuştu. Yaşananların ardından İlkin Aydın da dikkat çeken bir paylaşım yaparak Karakurt’a göndermede bulundu.
Ebrar'ın maç sonu paylaşımı olay olmuştu.
İlkin Aydın'ın 8 Mart paylaşımında ise "Ruhunla miyavla" göndermesi vardı.
