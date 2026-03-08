MART
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Milli Voleybolcular Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın Arasında "Ruhunla Miyavla" Atışması

Milli Voleybolcular Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın Arasında "Ruhunla Miyavla" Atışması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2026 - 17:25

Eczacıbaşı Dynavit’in Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Ebrar Karakurt’un sosyal medya paylaşımları ve Galatasaraylı bir taraftara verdiği yanıt gündem olmuştu. Yaşananların ardından İlkin Aydın da dikkat çeken bir paylaşım yaparak Karakurt’a göndermede bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ebrar'ın maç sonu paylaşımı olay olmuştu.

Ebrar'ın maç sonu paylaşımı olay olmuştu.

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Ebrar Karakurt, Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşıma 'Ruhunlamiyavla' hashtagi eklemiş ve 'Simitçi, kahveci, gazozcu' notunu düşmüştü.

Karakurt, söz konusu paylaşımın ardından X platformunda bir Galatasaraylı taraftara verdiği yanıtla da yeniden gündeme gelmişti.

İlkin Aydın'ın 8 Mart paylaşımında ise "Ruhunla miyavla" göndermesi vardı.

İlkin Aydın'ın 8 Mart paylaşımında ise "Ruhunla miyavla" göndermesi vardı.

Ebrar Karakurt’un bu hamlelerine İlkin Aydın’dan göndermeli bir yanıt geldi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Aydın, Karakurt’un 'Ruhunla miyavla' göndermesine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

'Hiçbir kadını erkek şiddetine kurban vermediğimiz, eşit, adil ve mutlu yarınlara..

eşitlik için çalışan, çabalayan, var olabilen, sesini çıkaran tüm kadınlarımızın #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun.

hayata bazen iyi ataklar yaparız, sonuç alırız almayız bazen bloklarla karşılaşırız, bazen geçeriz bazen düşeriz. Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez bu yolda hep beraberiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın