Milli Voleybolcular Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın Arasında "Ruhunla Miyavla" Atışması

Ebrar Karakurt’un bu hamlelerine İlkin Aydın’dan göndermeli bir yanıt geldi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Aydın, Karakurt’un 'Ruhunla miyavla' göndermesine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

'Hiçbir kadını erkek şiddetine kurban vermediğimiz, eşit, adil ve mutlu yarınlara..

eşitlik için çalışan, çabalayan, var olabilen, sesini çıkaran tüm kadınlarımızın #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun.

hayata bazen iyi ataklar yaparız, sonuç alırız almayız bazen bloklarla karşılaşırız, bazen geçeriz bazen düşeriz. Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez bu yolda hep beraberiz.'