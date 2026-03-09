MART
Türkiye'nin Ünlü İnşaat Firmalarından Yeşil GYO, Mahkeme Kararıyla Resmen İflas Etti

Türkiye'nin Ünlü İnşaat Firmalarından Yeşil GYO, Mahkeme Kararıyla Resmen İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.03.2026 - 06:37

İstanbul Esenyurt'taki dev projeleriyle tanınan Yeşil GYO için mahkemeden beklenen iflas kararı çıktı. Yıllardır Innovia projesinden ev bekleyen yüzlerce mağdur aileyi yakından ilgilendiren bu kararla birlikte, şirketin tasfiye süreci resmen başladı.

Kaynak: Halk TV

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, uzun süredir mali krizlerle boğanan ve yüzlerce hak sahibini mağdur eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ'nin iflasına hükmetti.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, uzun süredir mali krizlerle boğanan ve yüzlerce hak sahibini mağdur eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ’nin iflasına hükmetti.

Özellikle Esenyurt bölgesindeki Innovia projeleriyle adından söz ettiren ancak inşaatları tamamlayamayan şirketin davasında, 12’nci duruşmada nihai karar verildi. Mahkemenin bu hamlesiyle birlikte dev şirketin dosyası, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.

Halk TV'de yer alan habere göre; Süreci tetikleyen en önemli gelişme, şirketin daha önce İstanbul Anadolu Adliyesi’nde açtığı konkordato davasının reddedilmesi oldu. Mali yapısını düzeltmek için koruma talep eden şirketin bu isteği mahkemece uygun görülmeyince, iflas istemiyle açılan davanın önü açıldı. Uzman heyetler tarafından hazırlanan raporlarda, 1993 yılında kurulan ve 1.3 milyar lira sermayesi bulunan firmanın toplam borcunun 11 milyar lirayı aştığı tespit edildi. Şirketin varlıklarının 16 milyar liranın üzerinde görünmesine rağmen, nakit akışı ve borç yükümlülüklerini karşılayamaması iflas kararını kaçınılmaz kıldı.

Bu karar, yıllardır paralarını ödedikleri halde tapularını alamayan veya inşaat halindeki dairelerinin bitmesini bekleyen yüzlerce aile için belirsiz bir sürecin başlangıcı anlamına geliyor. İflas idaresinin kurulmasıyla birlikte şirketin tüm mal varlığı masaya yatırılacak ve alacaklıların listesi oluşturulacak. Bundan sonraki süreçte, mağdurların haklarını koruyabilmek adına icra müdürlüğü üzerinden yürütülecek yasal adımları takip etmesi hayati önem taşıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
