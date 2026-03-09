Türkiye'nin Ünlü İnşaat Firmalarından Yeşil GYO, Mahkeme Kararıyla Resmen İflas Etti

Özellikle Esenyurt bölgesindeki Innovia projeleriyle adından söz ettiren ancak inşaatları tamamlayamayan şirketin davasında, 12’nci duruşmada nihai karar verildi. Mahkemenin bu hamlesiyle birlikte dev şirketin dosyası, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.

Halk TV'de yer alan habere göre ; Süreci tetikleyen en önemli gelişme, şirketin daha önce İstanbul Anadolu Adliyesi’nde açtığı konkordato davasının reddedilmesi oldu. Mali yapısını düzeltmek için koruma talep eden şirketin bu isteği mahkemece uygun görülmeyince, iflas istemiyle açılan davanın önü açıldı. Uzman heyetler tarafından hazırlanan raporlarda, 1993 yılında kurulan ve 1.3 milyar lira sermayesi bulunan firmanın toplam borcunun 11 milyar lirayı aştığı tespit edildi. Şirketin varlıklarının 16 milyar liranın üzerinde görünmesine rağmen, nakit akışı ve borç yükümlülüklerini karşılayamaması iflas kararını kaçınılmaz kıldı.

Bu karar, yıllardır paralarını ödedikleri halde tapularını alamayan veya inşaat halindeki dairelerinin bitmesini bekleyen yüzlerce aile için belirsiz bir sürecin başlangıcı anlamına geliyor. İflas idaresinin kurulmasıyla birlikte şirketin tüm mal varlığı masaya yatırılacak ve alacaklıların listesi oluşturulacak. Bundan sonraki süreçte, mağdurların haklarını koruyabilmek adına icra müdürlüğü üzerinden yürütülecek yasal adımları takip etmesi hayati önem taşıyor.