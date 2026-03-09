Türkiye'nin Ünlü İnşaat Firmalarından Yeşil GYO, Mahkeme Kararıyla Resmen İflas Etti
İstanbul Esenyurt'taki dev projeleriyle tanınan Yeşil GYO için mahkemeden beklenen iflas kararı çıktı. Yıllardır Innovia projesinden ev bekleyen yüzlerce mağdur aileyi yakından ilgilendiren bu kararla birlikte, şirketin tasfiye süreci resmen başladı.
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, uzun süredir mali krizlerle boğanan ve yüzlerce hak sahibini mağdur eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ’nin iflasına hükmetti.
