Temizlik Yaparken En Çok Neyi Erteliyorsun?

Erkan Tuna Budak
09.03.2026 - 09:55

Temizlik bir terapi gibi gelse de bu terapiyi aksattığımız anlar ve atladığımız adımlar olabilir. İnsanız sonuçta, erteleriz bir şeyleri. 'Bugün her yeri temizledim.' derken bile temizlemeyi ertelediğimiz şey aklımıza gelir ve 'Amaaan, sonra hallederim.' deriz.

Sen neyi erteliyorsun?

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Temizliğe girişeceğin zaman evin neresinden başladığını öğrenebilir miyiz?

4. Uzuuun bir süredir evin temizliğine bakmadın diyelim. Evin en çok neresi seni korkutur o esnada?

5. Kirli sepetini daha dolmadan makineye atıyor musun?

6. Bize bakınca içini açan bir görsel seçer misin?

7. Hiç kuruyan çamaşırların evin bir köşesinde günlerce katlanmayı beklediği oldu mu?

8. Peki bu çamaşırları katlamadan gardıroba koyduğun oldu mu?

9. Banyo temizliğinde en zorlandığın konuyu seçer misin?

10. Son olarak şunu soralım: Evine yardımcı çağırıyor musun?

Mutfak dolaplarının üstünü temizlemeyi erteliyorsun.

Senin için temizlikteki en büyük karın ağrısı o mutfaktaki gizli kalmış yağlı yüzeyler diyebiliriz. Evi süpürmek sana kolay geliyor ve toz almak senin için çocuk oyuncağı ama iş mutfak dolaplarının üstüne gazete kağıdı sermeye ya da o iç raflardaki tabak çanağı tek tek indirip silmeye gelince aniden uykun geliyor. 'Zaten kapakları kapalı, kim görecek?' diyerek o yapış yapış hissi hep bir sonraki aya devrediyorsun. Senin ertelediğin şey kesinlikle o mutfak merdivenini gerektiren yüksek yerler diyebiliriz.

Bazanın altını en son ne zaman temizledin? Unuttun değil mi...

Senin sorunun görünür yerlerle değil. Karanlık köşelerle bir alıp veremediğin var sanki. Yatağın altında biriken toz yumakları veya gardırobun dibine düşmüş tek eşi olmayan çoraplarla yüzleşmek istemiyorsun. 'Evi bir süpüreyim yeter.' diyorsun ama o ağır mobilyaları çekip arkasındaki toz tabakasını temizlemek gözünde öyle bir büyüyor ki sanki evi yeniden inşa edecekmişsin gibi hissediyorsun. Senin için temizlik yapmak mobilyaların yerinden oynamadığı sürece geçerli.

Fayans araları ve duşakabin rayları... Kabusun olmuş!

Senin erteleme listenin başında o inatçı kireç ve su lekeleri var. Banyoyu genel olarak temizlesen de o duşakabin raylarının arasına giren kirleri diş fırçasıyla ovma fikri sana işkence gibi geliyor. 'Dökerim çamaşır suyunu bekler.' diyorsun ama o ovalama aşamasına bir türlü geçemiyorsun. Fayans aralarındaki o renk değişimini görmezden gelme konusunda profesyonelleşmişsin. Islak zeminlerdeki bu ince işçilik senin en büyük kaçış noktan.

Avizeler, kablo yığınları, sehpanın altı, televizyonun kenarları... En ince detayları erteliyorsun.

Biz iyimser davranıp avize ve TV kenarı dedik ama sanki bu ve buna benzer pek çok yeri temizlemeyi erteliyorsun. Yine kirlenecek nasıl olsa... O işler öyle olmuyor. Pencereler sürekli açıksa ya da temizliğe ara verdiysen en çok bahsettiğimiz detay isteyen yerler kirleniyor. İhmal ettiğin sürece temizlemesi de zor oluyor. Bir yerden başlaman gerek!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
