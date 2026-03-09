Temizlik Yaparken En Çok Neyi Erteliyorsun?
Temizlik bir terapi gibi gelse de bu terapiyi aksattığımız anlar ve atladığımız adımlar olabilir. İnsanız sonuçta, erteleriz bir şeyleri. 'Bugün her yeri temizledim.' derken bile temizlemeyi ertelediğimiz şey aklımıza gelir ve 'Amaaan, sonra hallederim.' deriz.
Sen neyi erteliyorsun?
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Temizliğe girişeceğin zaman evin neresinden başladığını öğrenebilir miyiz?
4. Uzuuun bir süredir evin temizliğine bakmadın diyelim. Evin en çok neresi seni korkutur o esnada?
5. Kirli sepetini daha dolmadan makineye atıyor musun?
6. Bize bakınca içini açan bir görsel seçer misin?
7. Hiç kuruyan çamaşırların evin bir köşesinde günlerce katlanmayı beklediği oldu mu?
8. Peki bu çamaşırları katlamadan gardıroba koyduğun oldu mu?
9. Banyo temizliğinde en zorlandığın konuyu seçer misin?
10. Son olarak şunu soralım: Evine yardımcı çağırıyor musun?
Mutfak dolaplarının üstünü temizlemeyi erteliyorsun.
Bazanın altını en son ne zaman temizledin? Unuttun değil mi...
Fayans araları ve duşakabin rayları... Kabusun olmuş!
Avizeler, kablo yığınları, sehpanın altı, televizyonun kenarları... En ince detayları erteliyorsun.
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
