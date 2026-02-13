onedio
İnsanlarda Hangi Kahve Gibi Bir Etki Bırakıyorsun?

etiket İnsanlarda Hangi Kahve Gibi Bir Etki Bırakıyorsun?

Meryem Hazal Çamurcu
13.02.2026 - 19:46

Herkesin insanlar üzerindeki etkisi farklı elbette. Bazıları filtre kahve gibi güven verirken bazıları ise espresso gibi sert olabiliyor. Sen bir kahve olsan insanlarda nasıl bir etki bırakırdın peki?

1. Cinsiyetini seçerek başlayalım mı?

2. Yaşını da seç!

3. İnsanlar seni daha çok nasıl tanımlarlar?

4. Yeni bir ortama girdiğinde hemen adapte olanlardan mısın?

5. Biriyle tartışırken tavrın nasıl olur?

6. Ekip çalışmalarında genelde rolün ne olur?

7. Sabahları nasıl uyanırsın?

8. Eleştiri aldığında tepkin ne olur?

9. Bir problem çıktığında ilk hamlen ne olur?

Senin espresso gibi bir etkin var!

Sen çok net birisin aynı espresso gibi. Söyleyeceğin her şeyi herkesin yüzüne doğrudan söylersin. Gereksiz uzatmalar hiç senlik değil yani. Ciddi birisin, senin yanına gelen insanlar da ciddileşiyor doğal olarak. Enerjini de sen bu yolla ortaya koyuyorsun. Sert görünsen de aslında seninle vakit geçiren insanlar o yoğun halinden çok keyif alıyorlar.

Senin gibi espresso severlere mükemmel bir haberimiz var: 

Philips Café Aromis ile kafe kalitesinde kahve hazırlayabilirsin! Philips Café Aromis'in yapay zeka destekli Barista asistanı ile her bardakta mükemmel kahvene ulaşmak mümkün. Kahve sertliği, sıcaklık ve süt miktarı önerileri vererek damak tadına en yakın kahveyi senin için hazırlıyor. Ayrıca 50 çeşit sıcak/soğuk kahve çeşidiyle farklı tatları deneyimleyebilirsin!

Senin latte gibi bir etkin var!

Sen sakin birisin. Aynı latte gibi yumuşak görünüyorsun. İnsanların enerjilerini pozitife çevirmeyi çok iyi beceriyorsun. Senin yanındayken insanlar kendilerini çok rahat hissediyorlar. Seninle ilk tanışanlar hemen etkilenmez belki ama zamanla vazgeçilmezleri olursun. Her ortama kolayca uyum sağlayabiliyorsun, bu yüzden herkesle hemen arkadaşlık kurabiliyorsun.

Senin gibi latte severlere mükemmel bir haberimiz var: 

Philips Café Aromis ile kafe kalitesinde kahve hazırlayabilirsin! Philips Café Aromis'in yapay zeka destekli Barista asistanı ile her bardakta mükemmel kahvene ulaşmak mümkün. Kahve sertliği, sıcaklık ve süt miktarı önerileri vererek damak tadına en yakın kahveyi senin için hazırlıyor. Ayrıca 50 çeşit sıcak/soğuk kahve çeşidiyle farklı tatları deneyimleyebilirsin!

Senin cappuccino gibi bir etkin var!

Seni tek bir şeyle tanımlamak zor aslında. O yüzden tam bir cappuccino etkin var diyebiliriz. Espresso tabanlı kahveyi sütle dengeleyen cappuccino gibi sen de çok dengeli birisin. Hem yoğun hem yumuşak tarafınla insanları anında etkiliyorsun. Ortamlara bu dengeli tavrınla hızlıca uyum sağlıyorsun. Sen enerjiyi ve dengeyi en iyi şekilde tutturabilenlerdensin.

Senin gibi cappuccino severlere mükemmel bir haberimiz var: 

Philips Café Aromis ile kafe kalitesinde kahve hazırlayabilirsin! Philips Café Aromis'in yapay zeka destekli Barista asistanı ile her bardakta mükemmel kahvene ulaşmak mümkün. Kahve sertliği, sıcaklık ve süt miktarı önerileri vererek damak tadına en yakın kahveyi senin için hazırlıyor. Ayrıca 50 çeşit sıcak/soğuk kahve çeşidiyle farklı tatları deneyimleyebilirsin!

