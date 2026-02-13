İnsanlarda Hangi Kahve Gibi Bir Etki Bırakıyorsun?
Herkesin insanlar üzerindeki etkisi farklı elbette. Bazıları filtre kahve gibi güven verirken bazıları ise espresso gibi sert olabiliyor. Sen bir kahve olsan insanlarda nasıl bir etki bırakırdın peki?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçerek başlayalım mı?
2. Yaşını da seç!
3. İnsanlar seni daha çok nasıl tanımlarlar?
4. Yeni bir ortama girdiğinde hemen adapte olanlardan mısın?
5. Biriyle tartışırken tavrın nasıl olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ekip çalışmalarında genelde rolün ne olur?
7. Sabahları nasıl uyanırsın?
8. Eleştiri aldığında tepkin ne olur?
9. Bir problem çıktığında ilk hamlen ne olur?
Senin espresso gibi bir etkin var!
Senin latte gibi bir etkin var!
Senin cappuccino gibi bir etkin var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın