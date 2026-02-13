Sadece Kahve İçmeden Ayılamayanların Bildiği 11 Şey

Kahve içmek senin için basit bir içecekten ibaret değildir. Kahve, senin için günün en önemli molalarından biridir. Seni sakinleştirir, gün içinde mini bir restart vermeni sağlar. Bu öyle bir döngüdür ki, kahve içerken bile bir daha ne zaman kahve içeceğini düşünürsün...