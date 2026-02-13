onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Sadece Kahve İçmeden Ayılamayanların Bildiği 11 Şey

Sadece Kahve İçmeden Ayılamayanların Bildiği 11 Şey

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
13.02.2026 - 19:44

Her insanın sabah motivasyonu ve ayılma biçimi farklıdır. Kiminin tercihi limonlu sudur, kiminin tercihi ise kahve... Eğer kahve içmeden güne başlayamayanlardansan her maddede kendini bulacağın bir liste hazırladık!

Keyifli okumalar... Kahveni yanına almayı unutma :)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Motivasyonunun tek kaynağı kahvedir...

Sabah alarmının ilk sesiyle uyanıp gözlerini açtığında, beynine ilk giden sinyal 'kahve' olur... Ve o andan itibaren tekrar uyumak artık imkansız hale gelir. Duş, yüz yıkama, diş fırçalama… Bunların hepsi ikinci plandadır. Senin asıl motivasyonun bir an önce uyanıp, kahve içebilmektir!

2. "Günaydın" bile diyecek mecalin olmaz...

Sabahları sadece 'günaydın' diyebilmek bile senin için büyük enerji kaybıdır... Çünkü henüz kahveni içmedin bile. Beynini harekete geçirecek ve enerjini yerine getirecek tek şey, en sevdiğin kıvamda içeceğin bir yudum kahvedir. Ondan sonra derin sohbetler seni beklesin!

3. İçtiğin kahveyle kendini bütün hissedersin.

3. İçtiğin kahveyle kendini bütün hissedersin.

Philips'in Café Aromis sayesinde artık makinede tek tek tuşlara basıp kendini yormana gerek yok! Yapay Zeka Destekli Barista Asistanı, sana küçük sorular sorup tercihlerini öğreniyor, sonra da bunları hafızasına kaydediyor. Sertlik, sıcaklık, süt oranı… Hepsi senin damak tadına göre seçiliyor. Üstelik uzaktan demleme özelliği sayesinde sen hâlâ yataktayken ya da yoldayken kahveni hazırlayabiliyor. Üstelik tam 50 çeşit kahve seçeneğiyle!

4. Kahve içmeden karar veremezsin...

Kahve içmeden aldığın kararlar sana hep eksik ve yanlış gibi gelir. Bu yüzden en basit bir kararı bile kahveni içtikten sonra vermek istersin. Çünkü kafeinsiz beyinle yapılan planlar genelde romantik ama pek gerçek değildir...

5. Kahve içtikten sonra huyların bile değişir!

Kahveden içmeden önce hissettiğin tün gerginlik, yerini huzur ve sakinliğe bırakır. Çünkü ihtiyacın olan şey sadece birkaç yudum kahvedir. Resmen karakter değiştirirsin! Çevren bu yüzden senin iki ayrı yönünü tanır...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tüm buluşmaların kahve üzerinden olsun istersin...

Senin için kahve içmek aynı zamanda insanlara sosyalleşmenin de bir yoludur. İnsanlarla buluşurken en sevdiğin şeylerden biri, kahve içerken sohbet etmektir. Çünkü kahve içmek; hayattan kısa bir mola vermenin ve sevdiklerine zaman ayırmanın en güzel halidir.

7. Kahve bardakları kırmızı çizgindir!

Senin kahveye düşkünlüğünü kimse hafife almasın. Çünkü senin için kahve içtiğin bardak bile tadı etkiler. Her kupa, kahve kupası değildir. Özellikle favori fincanınla içtiğin kahvenin tadı bir başkadır.

8. Günde kaç bardak kahve içtiğini asla hesaplamazsın...

'Günde kaç bardak kahve içiyorsun?' diye sorulduğunda, görmezden gelme konusunda kimse seninle yarışamaz. Çünkü senin için kaç bardak kahve içtiğin hiç önemli değildir. Bazen ufak yalanlar söylediğin de olur. Çünkü senin için kahve içmek eşittir yaşam biçimi...

9. Kahve içmediğin günler her şey biraz daha zor gelir!

Kahvesiz günler resmen hayat durur ve zaman bir türlü geçmez... Bununla birlikte sabrın da aynı orantıda azalır ve hayat senin için daha ağır çalışır. Bir yerde durup acilen bir yudum kahve alman gerekir çünkü günü bitirmen artık resmen imkansızdır!

10. Kahve içince kendini daha üretken hissedersin...

Kahve içmek, bünyeni öyle bir harekete geçirir ki motivasyonunu işe yönlendirir ve zehir gibi çalışırsın. Üstelik yapılacaklar listesi artık daha az korkutucudur; çünkü kahveni içtin ve enerjin yerinde. Daha ne isteyebilirsin ki?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kahve içmek senin için bir ritüeldir...

Kahve içmek senin için basit bir içecekten ibaret değildir. Kahve, senin için günün en önemli molalarından biridir. Seni sakinleştirir, gün içinde mini bir restart vermeni sağlar. Bu öyle bir döngüdür ki, kahve içerken bile bir daha ne zaman kahve içeceğini düşünürsün...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın