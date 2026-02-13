Sadece Kahve İçmeden Ayılamayanların Bildiği 11 Şey
Her insanın sabah motivasyonu ve ayılma biçimi farklıdır. Kiminin tercihi limonlu sudur, kiminin tercihi ise kahve... Eğer kahve içmeden güne başlayamayanlardansan her maddede kendini bulacağın bir liste hazırladık!
Keyifli okumalar... Kahveni yanına almayı unutma :)
1. Motivasyonunun tek kaynağı kahvedir...
2. "Günaydın" bile diyecek mecalin olmaz...
3. İçtiğin kahveyle kendini bütün hissedersin.
4. Kahve içmeden karar veremezsin...
5. Kahve içtikten sonra huyların bile değişir!
6. Tüm buluşmaların kahve üzerinden olsun istersin...
7. Kahve bardakları kırmızı çizgindir!
8. Günde kaç bardak kahve içtiğini asla hesaplamazsın...
9. Kahve içmediğin günler her şey biraz daha zor gelir!
10. Kahve içince kendini daha üretken hissedersin...
11. Kahve içmek senin için bir ritüeldir...
