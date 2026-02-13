Günde Kaç Bardak Kahve İçtiğini Tahmin Ediyoruz!
Kahveyi sadece bir içecek olarak görmeyiz, aynı zamanda bir ritüeldir! Kahve içmek bazılarımız için bir alışkanlıkken bazılarımız için gerçekten ihtiyaçtır. Peki, senin kahveyle aran nasıl? Bunu anlayabilmen için eğlenceli bir testle geldik!
Hazırsan, günde kaç bardak içtiğini tahmin etmeye başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak! Sabah uyandığın zaman ilk yaptığın şey nedir?
2. Peki, iş yaparken ya da ders çalışırken masanda genelde ne olur?
3. Yeni bir kafeye gittiğin zaman hangisini denersin?
4. Öğleden sonra enerji düşüklüğü yaşıyorsun. Enerjinin yerine gelmesi için hangisini tercih edersin?
5. Arkadaşlarınla buluşma zamanı! Neyi tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evine bir bak bakalım, kahve stoğun ne durumda?
7. Uykusuz kaldığın zamanlar ne yaparsın?
8. Hafta sonu rutininden bahseder misin?
Günde 1 ila 3 bardak arasında içiyorsun!
Günde 1 bardak kahve içiyorsun!
Günde 4 bardak ve üzeri içiyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın