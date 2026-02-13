onedio
Günde Kaç Bardak Kahve İçtiğini Tahmin Ediyoruz!

Elif Nur Çamurcu
13.02.2026 - 19:46

Kahveyi sadece bir içecek olarak görmeyiz, aynı zamanda bir ritüeldir! Kahve içmek bazılarımız için bir alışkanlıkken bazılarımız için gerçekten ihtiyaçtır. Peki, senin kahveyle aran nasıl? Bunu anlayabilmen için eğlenceli bir testle geldik!

Hazırsan, günde kaç bardak içtiğini tahmin etmeye başlayalım!

1. İlk olarak! Sabah uyandığın zaman ilk yaptığın şey nedir?

2. Peki, iş yaparken ya da ders çalışırken masanda genelde ne olur?

3. Yeni bir kafeye gittiğin zaman hangisini denersin?

4. Öğleden sonra enerji düşüklüğü yaşıyorsun. Enerjinin yerine gelmesi için hangisini tercih edersin?

5. Arkadaşlarınla buluşma zamanı! Neyi tercih edersin?

6. Evine bir bak bakalım, kahve stoğun ne durumda?

7. Uykusuz kaldığın zamanlar ne yaparsın?

8. Hafta sonu rutininden bahseder misin?

Günde 1 ila 3 bardak arasında içiyorsun!

Dengeli kahve içenlerden birisin! Kahve hayatında var. Fakat hayatının merkezine koymamışsın. Sabahları içmek sana yetiyor. Sosyal ortamlarda da kahve tercih edersin. Ama kahve dışındaki seçeneklere de bakarsın. Kahve senin için bir ihtiyaç değil. Ondan keyif almaya çalışıyorsun. Evde mutlaka bulunsa da stok yapma gereği hissetmiyorsun. Sadece keyif almaya bakıyorsun.

İşte o keyifli anlarda Philips Café Aromis yanında. Brew Extract Teknolojisi sayesinde taze çekirdeklerinden kafe kalitesinde kahveleri elde edebilir, yapay zeka destekli Barista asistanıyla kendi mükemmel kahvene ulaşabilirsin. Ayrıca 50 çeşit sıcak/soğuk kahve çeşidiyle farklı tatları deneyimleyebilirsin. Kahve senin için bir ihtiyaçken aynı zamanda keyif almak için başvurduğun bir dost olduğunu unutma!

Günde 1 bardak kahve içiyorsun!

Sen az ama öz kahve içiyorsun. Öyle günün her anında kahve aramazsın. Alternatif içeceklerin de vardır. Ama yine de günün o keyif anını bir bardak kahve ile taçlandırırsın. Bu yüzden o bir bardak kahve senin için özeldir. 

İşte o özel anlarda Philips Café Aromis yanında. Brew Extract Teknolojisi sayesinde taze çekirdeklerinden kafe kalitesinde kahveleri elde edebilir, yapay zeka destekli Barista asistanıyla kendi mükemmel kahvene ulaşabilirsin. Ayrıca 50 çeşit sıcak/soğuk kahve çeşidiyle farklı tatları deneyimleyebilirsin. Kahve senin için bir ihtiyaçken aynı zamanda keyif almak için başvurduğun bir dost olduğunu unutma!

Günde 4 bardak ve üzeri içiyorsun!

Kahveyle yaşayanlardan birisin! Günün ritmini yakalayabilmek için kesinlikle kahve içmelisin. Sabah kahveyle uyanıyor, öğleden sonra enerjini kahveyle kazanıyorsun. Ayrıca kahve senin için sadece kafein değil. Sana keyif veren bir şey! Bu yüzden farklı demleme yöntemlerini de denemiş olabilirsin. Bu da gün içinde fark etmeden içtiğin kahve oranını artırıyor olabilir. Kahveyle dost olmuş durumdasın!

Bu dostluğu pekiştirmek için Philips Café Aromis'e bakabilirsin. Brew Extract Teknolojisi sayesinde taze çekirdeklerinden kafe kalitesinde kahveleri elde edebilir, yapay zeka destekli Barista asistanıyla kendi mükemmel kahvene ulaşabilirsin. Ayrıca 50 çeşit sıcak/soğuk kahve çeşidiyle farklı tatları deneyimleyebilirsin. Kahve senin için bir ihtiyaçken aynı zamanda keyif almak için başvurduğun bir dost olduğunu unutma!

