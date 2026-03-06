Sakarya’nın 1500 Yıllık Hazinesi: Rumlardan Kaldığı Bilinen Değirmen Hala Kullanılıyor

Tarihi değirmende sadece üretim teknikleri değil, toplumsal dayanışmanın bir simgesi olan 'hak sistemi' de sürdürülüyor. Vatandaşlar, öğüttükleri ürünün bedelini nakit ödeyebildikleri gibi, eski bir Anadolu geleneği olan 'hak' usulüyle, ürünün bir kısmını emek bedeli olarak değirmenciye bırakabiliyor. Güncel rakamlara göre 15 kilogramlık bir teneke mısırın öğütme bedeli ise 75 TL olarak uygulanıyor.

Değirmeni 40 yıldır işleten 6. kuşak temsilcisi Menderes Satıroğlu, yapının 1920’li yılların sonunda dedesi tarafından devralındığını belirtiyor. Eşi Sevgi Satıroğlu ile birlikte bin 500 yıldır dönen bu çarklara sahip çıktıklarını ifade eden aile, bir çuval mısırı yaklaşık bir saatte una dönüştürüyor. Geleneksel üretimin tadını bilen vatandaşlar, doğal un tüketmek için Türkiye’nin dört bir yanından bu tarihi mekana ilgi göstermeye devam ediyor.