Sakarya'nın 1500 Yıllık Hazinesi: Rumlardan Kaldığı Bilinen Değirmen Hala Kullanılıyor

Sakarya’nın 1500 Yıllık Hazinesi: Rumlardan Kaldığı Bilinen Değirmen Hala Kullanılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 14:34

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan ve Rumlardan kaldığı bilinen yaklaşık 1500 yıllık tarihi su değirmeni, zamana meydan okumaya devam ediyor. Değirmendere Mahallesi’nde 6 kuşaktır Satıroğlu ailesi tarafından işletilen bu kadim yapı, fabrikasyon üretime karşı doğallığı ve geleneksel yöntemleri savunarak Anadolu’nun köklü mirasını geleceğe taşıyor.

1500 yıldır suyun gücü kullanılıyor.

1500 yıldır suyun gücü kullanılıyor.

3 kilometre mesafeden özel su kanallarıyla getirilen suyun gücüyle dönen dev taşlar, mısır ve buğdayı besin değerini kaybetmeden un haline getiriyor. Unun kalitesini ve lezzetini korumak amacıyla, her biri yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olan taşlara her 3 ayda bir büyük bir titizlikle el işçiliğiyle bakım yapılıyor. İşletmeci Menderes Satıroğlu, su değirmeninde öğütülen unun endüstriyel yöntemlere göre çok daha kaliteli ve lezzetli olduğunu vurguluyor.

"Hak Sistemi" yaşatılmaya devam ediyor.

"Hak Sistemi" yaşatılmaya devam ediyor.

Tarihi değirmende sadece üretim teknikleri değil, toplumsal dayanışmanın bir simgesi olan 'hak sistemi' de sürdürülüyor. Vatandaşlar, öğüttükleri ürünün bedelini nakit ödeyebildikleri gibi, eski bir Anadolu geleneği olan 'hak' usulüyle, ürünün bir kısmını emek bedeli olarak değirmenciye bırakabiliyor. Güncel rakamlara göre 15 kilogramlık bir teneke mısırın öğütme bedeli ise 75 TL olarak uygulanıyor.

Değirmeni 40 yıldır işleten 6. kuşak temsilcisi Menderes Satıroğlu, yapının 1920’li yılların sonunda dedesi tarafından devralındığını belirtiyor. Eşi Sevgi Satıroğlu ile birlikte bin 500 yıldır dönen bu çarklara sahip çıktıklarını ifade eden aile, bir çuval mısırı yaklaşık bir saatte una dönüştürüyor. Geleneksel üretimin tadını bilen vatandaşlar, doğal un tüketmek için Türkiye’nin dört bir yanından bu tarihi mekana ilgi göstermeye devam ediyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
