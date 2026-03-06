Sakarya’nın 1500 Yıllık Hazinesi: Rumlardan Kaldığı Bilinen Değirmen Hala Kullanılıyor
Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan ve Rumlardan kaldığı bilinen yaklaşık 1500 yıllık tarihi su değirmeni, zamana meydan okumaya devam ediyor. Değirmendere Mahallesi’nde 6 kuşaktır Satıroğlu ailesi tarafından işletilen bu kadim yapı, fabrikasyon üretime karşı doğallığı ve geleneksel yöntemleri savunarak Anadolu’nun köklü mirasını geleceğe taşıyor.
1500 yıldır suyun gücü kullanılıyor.
"Hak Sistemi" yaşatılmaya devam ediyor.
