13 Bin Kilometre Boyunca Hiç Mola Vermeden İki Kıta Arasında Uçtu: Dünya Rekoru Kırdı
Kaynak: https://www.usgs.gov/centers/alaska-s...
Bilim dünyası, göç yolları üzerine yapılan araştırmalarda kaydedilen en sıra dışı doğa olaylarından birine tanıklık etti. Alaska’dan havalanan 'B6' kod adlı, henüz dört aylık bir kıyı çulluğu, 13 bin 558 kilometrelik mesafeyi tek bir mola bile vermeden katederek 'en uzun kesintisiz uçuş' rekorunun yeni sahibi oldu. Genç göçmenin dev okyanusu aşarak Avustralya’nın Tazmanya adasına ulaşması, biyolojik sınırların zorlandığı tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
B6 tam 11 gün boyunca kanat çırptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
B6'nın rotası genetik navigasyon tartışmaları başlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın