13 Bin Kilometre Boyunca Hiç Mola Vermeden İki Kıta Arasında Uçtu: Dünya Rekoru Kırdı

Rekorun en dikkat çeken detayı ise bu rotayı hayatında ilk kez kullanan bir yavrunun okyanus üzerindeki sert hava akımlarına rağmen yönünü milimetrik bir sapmayla koruması oldu. Deneyimi olmayan bir göçmenin bu başarısı, kuşların genetik navigasyon yeteneklerine dair bilimsel tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bilim heyetleri, iklim değişikliğinin bu dirençli kuşların durak noktası olan sulak alanları tehdit ettiğini vurgulayarak, uluslararası koruma stratejilerinin aciliyetine dikkat çekti.