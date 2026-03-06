onedio
13 Bin Kilometre Boyunca Hiç Mola Vermeden İki Kıta Arasında Uçtu: Dünya Rekoru Kırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 13:20

Bilim dünyası, göç yolları üzerine yapılan araştırmalarda kaydedilen en sıra dışı doğa olaylarından birine tanıklık etti. Alaska’dan havalanan 'B6' kod adlı, henüz dört aylık bir kıyı çulluğu, 13 bin 558 kilometrelik mesafeyi tek bir mola bile vermeden katederek 'en uzun kesintisiz uçuş' rekorunun yeni sahibi oldu. Genç göçmenin dev okyanusu aşarak Avustralya’nın Tazmanya adasına ulaşması, biyolojik sınırların zorlandığı tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak

Kaynak: https://www.usgs.gov/centers/alaska-s...
B6 tam 11 gün boyunca kanat çırptı.

Alaska’daki Kuskokwim Deltası’ndan 13 Ekim tarihinde kanat çırpan B6, Büyük Okyanus üzerinde tam 11 gün boyunca hiç durmadan yol aldı. Sırtına yerleştirilen 5 gram ağırlığındaki güneş enerjili uydu vericisiyle anlık olarak takip edilen kuşun verileri bilim insanlarını hayrete düşürdü. Hiçbir kara parçasına iniş yapmadan, gece gündüz demeden uçan genç çulluk, 26 Ekim’de Tazmanya topraklarına teker koyar gibi iniş yaparak 13 bin 558 kilometrelik rotasını tamamladı.

Uzmanlar bu devasa mesafenin aşılabilmesini sağlayan mucizevi biyolojik mekanizmaları mercek altına aldı. Kıyı çulluklarının göç öncesi vücutlarında yüksek oranda yağ depoladığı, uçuş sırasında ise enerji verimliliğini artırmak ve ağırlığı dengelemek amacıyla iç organlarının boyutlarını geçici olarak küçülttüğü saptandı. Yol güzergahı üzerindeki adaların türün beslenme alışkanlıklarına uygun olmaması, kuşun hayatta kalmak adına rotayı durmaksızın tamamlamasını zorunlu kıldı.

B6'nın rotası genetik navigasyon tartışmaları başlattı.

Map created by Jesse Conklin Max Planck Institute for Ornithology.

Rekorun en dikkat çeken detayı ise bu rotayı hayatında ilk kez kullanan bir yavrunun okyanus üzerindeki sert hava akımlarına rağmen yönünü milimetrik bir sapmayla koruması oldu. Deneyimi olmayan bir göçmenin bu başarısı, kuşların genetik navigasyon yeteneklerine dair bilimsel tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bilim heyetleri, iklim değişikliğinin bu dirençli kuşların durak noktası olan sulak alanları tehdit ettiğini vurgulayarak, uluslararası koruma stratejilerinin aciliyetine dikkat çekti.

