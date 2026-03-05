Trilyonerliğe Oynayan Musk'tan Çağrı: 'Emekliliği Unutun, Yakında Hiçbir Anlamı Kalmayacak'
Teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden Elon Musk, yapay zeka (AI) ve otomasyonun geleceğine dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla finans dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Musk, yapay zekanın yaratacağı devasa ekonomik dönüşüm nedeniyle bireylerin emeklilik için para biriktirmesine gerek kalmayacağını iddia etti. Ancak ekonomi ve finans uzmanları, Musk’ın bu 'ütopik' yaklaşımına karşı vatandaşları sert bir dille uyarıyor.
"2030’da her şey neredeyse bedava olacak"
Finans uzmanlarından "sorumsuzluk" suçlaması geldi.
RiseAngle CEO'su Kaveh Vahdat ise meselenin teknolojik değil, sistemsel olduğuna dikkat çekti.
