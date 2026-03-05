onedio
Trilyonerliğe Oynayan Musk'tan Çağrı: 'Emekliliği Unutun, Yakında Hiçbir Anlamı Kalmayacak'

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 09:14

Teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden Elon Musk, yapay zeka (AI) ve otomasyonun geleceğine dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla finans dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Musk, yapay zekanın yaratacağı devasa ekonomik dönüşüm nedeniyle bireylerin emeklilik için para biriktirmesine gerek kalmayacağını iddia etti. Ancak ekonomi ve finans uzmanları, Musk’ın bu 'ütopik' yaklaşımına karşı vatandaşları sert bir dille uyarıyor.

Kaynak

"2030’da her şey neredeyse bedava olacak"

Katıldığı 'Moonshots' adlı podcast yayınında konuşan Musk, önümüzdeki 10-20 yıl içinde emeklilik için kenara para koymanın bir anlamı kalmayacağını savundu. İşgücü piyasasının yapay zeka ve robotik sistemler sayesinde tamamen değişeceğini öngören milyarder iş insanı, '2030 yılına kadar yapay zekanın tüm insanların toplam zekasını aşacağından eminim,' dedi. Musk’a göre, on milyarlarca robotun üretim ve hizmet sektörünü devralmasıyla mal ve hizmetler 'neredeyse bedava' hale gelecek, bu da geleneksel birikim yöntemlerini işlevsiz kılacak.

Finans uzmanlarından "sorumsuzluk" suçlaması geldi.

Musk’ın bu iyimser tablosu, finans çevrelerinde karşılık bulmadı. Greenleaf Trust Yatırım Müdürü Nicholas Juhle, 800 milyar dolara yakın serveti olan birinin bu tür tavsiyeler vermesini 'sorumsuzluk' olarak nitelendirdi. Juhle, 'Finansal güvenliğinizi sadece bir varsayıma dayandırmak, tüm tarihsel deneyimlerimize aykırı bir kumar oynamaktır' ifadelerini kullandı. Uzmanlar, otomasyonun teknolojik ürünleri ucuzlatabileceğini ancak sağlık, barınma ve vergi gibi temel maliyetleri ortadan kaldırmayacağını vurguluyor.

RiseAngle CEO'su Kaveh Vahdat ise meselenin teknolojik değil, sistemsel olduğuna dikkat çekti.

Vahdat, yapay zeka devasa bir zenginlik yaratsa bile bu refahın topluma nasıl dağıtılacağına dair hiçbir somut planın veya sosyal güvenlik sisteminin bulunmadığını hatırlattı. Önde gelen AI şirketlerinin bu artan serveti paylaşma konusunda hükümetlere bir plan sunmadığını belirten Vahdat, 'Sistemler kurulmadığı sürece yapay zekanın ne kadar zenginlik yarattığı sıradan vatandaş için bir şey ifade etmez,' dedi.

Finansal danışmanlar, Musk'ın öngörülerinin bir 'emeklilik stratejisi' olarak kabul edilemeyeceği konusunda hemfikir. Uzmanlara göre, birikim yapmak teknolojiye karşı gelmek değil, geleceğin beklendiği kadar pürüzsüz ilerlememesi ihtimaline karşı bir 'güvenlik tamponu' oluşturmaktır. Sonuç olarak ekonomi dünyası, teknolojik gelişmeleri heyecanla takip etmeyi ancak cüzdanı sıkı tutmaya devam etmeyi öneriyor.

