Trilyonerliğe Oynayan Musk'tan Çağrı: 'Emekliliği Unutun, Yakında Hiçbir Anlamı Kalmayacak'

Vahdat, yapay zeka devasa bir zenginlik yaratsa bile bu refahın topluma nasıl dağıtılacağına dair hiçbir somut planın veya sosyal güvenlik sisteminin bulunmadığını hatırlattı. Önde gelen AI şirketlerinin bu artan serveti paylaşma konusunda hükümetlere bir plan sunmadığını belirten Vahdat, 'Sistemler kurulmadığı sürece yapay zekanın ne kadar zenginlik yarattığı sıradan vatandaş için bir şey ifade etmez,' dedi.

Finansal danışmanlar, Musk'ın öngörülerinin bir 'emeklilik stratejisi' olarak kabul edilemeyeceği konusunda hemfikir. Uzmanlara göre, birikim yapmak teknolojiye karşı gelmek değil, geleceğin beklendiği kadar pürüzsüz ilerlememesi ihtimaline karşı bir 'güvenlik tamponu' oluşturmaktır. Sonuç olarak ekonomi dünyası, teknolojik gelişmeleri heyecanla takip etmeyi ancak cüzdanı sıkı tutmaya devam etmeyi öneriyor.