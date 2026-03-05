800 Yıllık Sır Antalya'da Çözüldü: Dünyada Eşine Az Rastlanıyor

Müzelerde ve özel koleksiyonlarda muhafaza edilen, yüzyılların yorgunluğunu taşıyan Selçuklu kumaşları, 13 kişilik uzman bir ekip tarafından mercek altına alındı. Titizlikle incelenen 17 farklı kumaş türünden 9’unun desen analizi ve tarihlendirme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Enstitü Müdürü Emine Erkal’ın vurguladığı üzere, dünyada örneği oldukça azalan bu nadide dokumalar, tasarım tescilleri alınarak koruma altına alındı. Bu çalışma, sadece bir üretim süreci değil, aynı zamanda Selçuklu’nun Antalya bölgesine verdiği önemin ve oradaki saray üretim merkezlerinin tarihsel bir kanıtı niteliğinde.