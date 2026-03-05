onedio
800 Yıllık Sır Antalya'da Çözüldü: Dünyada Eşine Az Rastlanıyor

800 Yıllık Sır Antalya'da Çözüldü: Dünyada Eşine Az Rastlanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 09:58

Anadolu’nun kadim ruhu, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün titiz çalışmalarıyla adeta yeniden nefes alıyor. Yaklaşık 800 yıl önce Selçuklu saraylarını süsleyen, zarafetiyle hayranlık uyandıran ipek dokuma geleneği, beş yıllık kapsamlı bir araştırma sürecinin ardından gün yüzüne çıkarıldı. Sultan 1. Alaeddin Keykubad döneminin estetik mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen bu proje, tarihin tozlu raflarında kalmış bir sanatı modern dünyayla buluşturuyor.

Kayıp desenlerin peşinde süren beş yıllık araştırma sonuçlandı.

Kayıp desenlerin peşinde süren beş yıllık araştırma sonuçlandı.
cdnuploads.aa.com.tr

Müzelerde ve özel koleksiyonlarda muhafaza edilen, yüzyılların yorgunluğunu taşıyan Selçuklu kumaşları, 13 kişilik uzman bir ekip tarafından mercek altına alındı. Titizlikle incelenen 17 farklı kumaş türünden 9’unun desen analizi ve tarihlendirme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Enstitü Müdürü Emine Erkal’ın vurguladığı üzere, dünyada örneği oldukça azalan bu nadide dokumalar, tasarım tescilleri alınarak koruma altına alındı. Bu çalışma, sadece bir üretim süreci değil, aynı zamanda Selçuklu’nun Antalya bölgesine verdiği önemin ve oradaki saray üretim merkezlerinin tarihsel bir kanıtı niteliğinde.

Selçuklu kumaş sanatı, sadece bir giyim malzemesi olmanın ötesinde, güç, statü ve askeri kudretin somut birer göstergesidir.

Selçuklu kumaş sanatı, sadece bir giyim malzemesi olmanın ötesinde, güç, statü ve askeri kudretin somut birer göstergesidir.
cdnuploads.aa.com.tr

Sanat tarihçisi Semiha Aleyna Ergezer’in belirttiği gibi, metal ipliklerle elde edilen o benzersiz parlaklık ve kabartma etkisi kumaşlara epik bir derinlik katıyor. Tasarımlarda sıkça rastlanan çift başlı kartal, aslan, ejderha ve şahin gibi figürler, dönemin hükümdarlık ideolojisini kumaşın ilmeklerine işliyor.

Araştırma sayesinde tarih günlük yaşama karışıyor.

Araştırma sayesinde tarih günlük yaşama karışıyor.
cdnuploads.aa.com.tr

Rumi motifler ve simetrik figür yerleşimleriyle karakterize edilen bu geleneksel dokumalar, enstitü bünyesinde yeniden hayat bularak modern kıyafetlere ve tasarımlara dönüştürülüyor. 8 asırlık ata yadigârı desenler, artık sadece müze camlarının arkasında değil, onurla taşınabilecek yaşayan birer sanat eseri olarak aramızda. Kalan diğer kumaşlar üzerindeki çalışmalar ise Selçuklu’nun gizemli dünyasına yeni ışıklar tutmaya devam ediyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
