800 Yıllık Sır Antalya'da Çözüldü: Dünyada Eşine Az Rastlanıyor
Anadolu’nun kadim ruhu, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün titiz çalışmalarıyla adeta yeniden nefes alıyor. Yaklaşık 800 yıl önce Selçuklu saraylarını süsleyen, zarafetiyle hayranlık uyandıran ipek dokuma geleneği, beş yıllık kapsamlı bir araştırma sürecinin ardından gün yüzüne çıkarıldı. Sultan 1. Alaeddin Keykubad döneminin estetik mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen bu proje, tarihin tozlu raflarında kalmış bir sanatı modern dünyayla buluşturuyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayıp desenlerin peşinde süren beş yıllık araştırma sonuçlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selçuklu kumaş sanatı, sadece bir giyim malzemesi olmanın ötesinde, güç, statü ve askeri kudretin somut birer göstergesidir.
Araştırma sayesinde tarih günlük yaşama karışıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın