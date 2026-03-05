onedio
Yeni Sezonda Hangi Diziler Var? 3 Yeni Dizinin Hazırlıkları Sürüyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.03.2026 - 11:05

Televizyonda eylül ayında başlayan yeni sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Mayıs - haziran aylarında çoğu dizi sezon finali yaparak yeni sezon için dinlenmeye çekilirken yeni diziler iddialı bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Birsen Altuntaş, yeni sezon için hazırlıkları devam eden 3 diziyi duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Televizyonda yeni sezon için hazırlıklar başladı.

Kanallar, yeni sezon için yerli dizi projelerini raflardan çıkarmaya başladı. Haziran ayında bazı diziler sezon finali yapsa da büyük çoğunluğun finale doğru gitmesi yeni dizi ihtiyacını da ortaya çıkardı. Gazeteci Birsen Altuntaş, yeni sezonda çok dizi olacağından bahsederek 3 dizinin hazırlıklarına başlandığını duyurdu.

Birsen Altuntaş, yeni sezon için 3 diziyi açıkladı:

'Başladı hazırlıklar; ben de detaylar netleştikçe paylaşacağım. Mesela Faro Mersin'de dizi çekecek, Ay Yapım'ın Sema Ergenekon'lu işi var. Süreç'in Haysiyet'i var. Bayağı iş olacak gibi görünüyor.'

