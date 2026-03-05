Sosyal Medyadan Yayılan Türkiye İspanya Dostluğu İspanyol Medyasında
Son yıllarda İspanya, dünya siyaset sahnesindeki tutumuyla pek çok kişi tarafından takdir ediliyor. İspanyol Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı olan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı hükümet Filistin konusundan İran'a yapılan saldırılara kadar diğer Batı ülkelerinden ayrışarak Türkiye'de pek çok kişinin takdirini kazanıyor.
Sanchez ve kabinesinin savaş karşıtı tutumu X'te de dijital bir dostluğun kapılarını araladı ve karşılıklı dostluk tweetleri atıldı. Özellikle bir Türk kullanıcının Türkiye'nin saç ekimi konusundaki uluslararası ününü kullanarak 'Kel İspanyol kalmayacak' paylaşımı İspanyol medyasına düştü.
Sosyal medyada 4 Mart adeta İspanyol Türk dostluk günü ilan edilebilecek coşkudaydı.
X'te dostluk rüzgarları esti.
Dünyada saç ekimiyle nam salan Türkiye'nin bu yönü de öne çıkarıldı.
Özellikle bu paylaşım o kadar çok sevildi ki İspanyol medyası bile kayıtsız kalamadı.
Dostluk paylaşımlar İspanyol medyasında...
