Sosyal Medyadan Yayılan Türkiye İspanya Dostluğu İspanyol Medyasında

Son yıllarda İspanya, dünya siyaset sahnesindeki tutumuyla pek çok kişi tarafından takdir ediliyor. İspanyol Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı olan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı hükümet Filistin konusundan İran'a yapılan saldırılara kadar diğer Batı ülkelerinden ayrışarak Türkiye'de pek çok kişinin takdirini kazanıyor.

Sanchez ve kabinesinin savaş karşıtı tutumu X'te de dijital bir dostluğun kapılarını araladı ve karşılıklı dostluk tweetleri atıldı. Özellikle bir Türk kullanıcının Türkiye'nin saç ekimi konusundaki uluslararası ününü kullanarak 'Kel İspanyol kalmayacak' paylaşımı İspanyol medyasına düştü.