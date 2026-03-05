onedio
Sosyal Medyadan Yayılan Türkiye İspanya Dostluğu İspanyol Medyasında

Sosyal Medyadan Yayılan Türkiye İspanya Dostluğu İspanyol Medyasında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2026 - 11:29

Son yıllarda İspanya, dünya siyaset sahnesindeki tutumuyla pek çok kişi tarafından takdir ediliyor. İspanyol Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı olan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı hükümet Filistin konusundan İran'a yapılan saldırılara kadar diğer Batı ülkelerinden ayrışarak Türkiye'de pek çok kişinin takdirini kazanıyor. 

Sanchez ve kabinesinin savaş karşıtı tutumu X'te de dijital bir dostluğun kapılarını araladı ve karşılıklı dostluk tweetleri atıldı. Özellikle bir Türk kullanıcının Türkiye'nin saç ekimi konusundaki uluslararası ününü kullanarak 'Kel İspanyol kalmayacak' paylaşımı İspanyol medyasına düştü.

Sosyal medyada 4 Mart adeta İspanyol Türk dostluk günü ilan edilebilecek coşkudaydı.

Sosyal medyada 4 Mart adeta İspanyol Türk dostluk günü ilan edilebilecek coşkudaydı.

İspanya'nın İran'a karşı savaş ve üç yıldır Filistin konusundaki tutumunun yanında deprem, sel ve yangın felaketlerinde Türkiye'nin yanında bulunmaları, İsrail'i protesto amacıyla Eurovision gibi dev bir organizasyondan çekilmeleri Türk kullanıcıların gözünden kaçmıyordu. Özellikle son günlerde Başbakan Pedro Sanchez'in dünya gündemine düşen savaş karşıtı açıklamalarıyla bir İspanya övgüsü başladı.

İspanyol kullanıcılar da bu övgüye övgüyle karşılık verdi. Hatta bazı İspanyollar Türkçe öğrenmeye başladıklarını gösteren görüntüler paylaştı.

X'te dostluk rüzgarları esti.

Dünyada saç ekimiyle nam salan Türkiye'nin bu yönü de öne çıkarıldı.

Özellikle bu paylaşım o kadar çok sevildi ki İspanyol medyası bile kayıtsız kalamadı.

Dostluk paylaşımlar İspanyol medyasında...

Sexta kanalında yayınlanan TV programı 'El Objetivo'de sunucu Emilio Faió da tweeti programına taşıdı ve şaşkınlığı ekrana böyle yansıdı. Yorumcu eski Barcelonalı dünyaca ünlü futbolcu Iniesta'nın saç ekilmiş halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

