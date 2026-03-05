onedio
Azerbaycan Basını Duyurdu: Nahçıvan'a İHA Düştü

Dilara Şimşek
05.03.2026 - 11:52

İran'a ait olduğu iddia edilen İHA Nahçıvan Havalimanı'na düştü. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Azerbaycan basını İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti. Yerli basında söz konusu olay 'Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi' ifadeleriyle geçti.

Nahçıvan Havalimanı'nda İHA düştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak operasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan basını  Azerbaycan kaynakları Nahçıvan özerk bölgesindeki havaalanı sınırları içerisine İran'dan gelen füzelerin ve insansız hava araçlarının düştüğünü bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

'Bir adet drone Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havalimanı’nın terminal binasına, bir diğer drone ise Şekerabad köyünde bir okul binasının yakınına düştü.

İran'dan kısa süre içinde bu konuya açıklık getirmesini, gerekli izahı yapmasını ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için acil ve gerekli tedbirleri almasını talep ediyoruz.

Azerbaycan tarafı, uygun karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.

İran'ın Azerbaycan’daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Mücteba Dermişilu, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır. İran tarafına sert bir protesto iletilecek ve resmi protesto notası sunulacaktır.'

