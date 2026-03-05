Azerbaycan Basını Duyurdu: Nahçıvan'a İHA Düştü
İran'a ait olduğu iddia edilen İHA Nahçıvan Havalimanı'na düştü. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Azerbaycan basını İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti. Yerli basında söz konusu olay 'Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi' ifadeleriyle geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nahçıvan Havalimanı'nda İHA düştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.
Havalimanından görüntüler:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın