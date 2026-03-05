onedio
5 Bin Liraya Yükselmesi Beklenen Emekli Bayram İkramiyesi Teklifi Son Anda Neden Torba Teklifinden Çıkarıldı?

Emekli İkramiyesi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.03.2026 - 10:22

Geçtiğimiz günlerde TBMM gündemine gelen torba kanun teklifinde emekli bayram ikramiyeleri yer almamıştı. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber’de ikramiyelerdeki son dakika değişikliğini anlattı. SGK uzmanı Karakaş, savaş nedeniyle daha önce kararlaştırılan 5 bin lira emekli ikramiyesinin torba kanun teklifinden çıkarıldığını söyledi.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde TBMM gündemine gelen torba kanun teklifinde emekli bayram ikramiyelerinin yer almadığını açıklamıştı.

TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, 5 bin lira olması kararlaştırılan emekli bayram ikramiyesinin Orta Doğu’da başlayan savaş nedeniyle son dakika değişikliğiyle torba kanun teklifinden çıkarıldığını iddia etti.

İsa Karakaş’ın açıklamaları

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
