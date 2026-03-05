Kıvanç Tatlıtuğ’un Yapay Zekayla Hazırlanan “Farklı Ülkelerdeki Hali” Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Karizması ve başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez Haftasonu Dergisi’nin hazırladığı videoyla gündeme geldi. Yapay zeka kullanılarak hazırlanan videoda Tatlıtuğ’un farklı kültürlerde doğmuş olsaydı nasıl görüneceği kurgulanırken ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.
Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır hem oyunculuğu hem de karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.
Bu kez ise Kıvanç Tatlıtuğ’un farklı ülkelerde doğmuş olsaydı nasıl görüneceği yapay zeka ile oluşturulan bir videoyla karşımıza çıktı.
