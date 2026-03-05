onedio
Kıvanç Tatlıtuğ’un Yapay Zekayla Hazırlanan “Farklı Ülkelerdeki Hali” Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
05.03.2026 - 10:59

Karizması ve başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez Haftasonu Dergisi’nin hazırladığı videoyla gündeme geldi. Yapay zeka kullanılarak hazırlanan videoda Tatlıtuğ’un farklı kültürlerde doğmuş olsaydı nasıl görüneceği kurgulanırken ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır hem oyunculuğu hem de karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

'Aşk-ı Memnu”, “Kuzey Güney”, “Çarpışma” ve “Aile” gibi projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Tatlıtuğ, yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da tanınan oyuncular arasında yer alıyor. Modellik geçmişi ve kendine özgü karizması sayesinde sık sık stil ve moda dünyasının da dikkat çeken isimlerinden biri olan Tatlıtuğ, özellikle uluslararası projeler ve dergi çekimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu kez ise Kıvanç Tatlıtuğ’un farklı ülkelerde doğmuş olsaydı nasıl görüneceği yapay zeka ile oluşturulan bir videoyla karşımıza çıktı.

Haftasonu Dergisi’nin hazırladığı bir yapay zeka videosunda 'Kıvanç Tatlıtuğ İngiliz, İtalyan, Fransız veya İspanyol doğsaydı nasıl gözükürdü?' sorusu cevap buldu!

