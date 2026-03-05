onedio
Plazalardan Sıkılıp Köyüne Dönen Mühendis Paraya Para Demiyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
05.03.2026 - 12:30

Son yıllarda megakent İstanbul'dan ve diğer büyükşehirlerden göç başladı. Çalışanlar, doğanın ve sessizliğin tadını çıkarmak istiyor. İstanbul'daki kariyerini bırakanlardan birisi de 42 yaşındaki makine mühendisi Gökhan Yalçınkaya oldu. Yalçınkaya, 2023 yılında Erzurum Karayazı'daki köyüne döndü ve modern bir hayvancılık tesisi kurdu.

Yalçınkaya, kısa sürede büyük bir servet kazandı.

Megakent İstanbul'dan köye dönüş trendi devam ediyor.

İstanbul'daki yoğun ve stresli iş hayatını geride bırakmayı tercih eden isimlerden birisi de makine mühendisi Gökhan Yalçınkaya oldu. Yalçınkaya, ailesiyle birlikte ata toprağına döndü ve kurduğu modern tesisle büyükbaş hayvancılıkta köyde örnek bir başarı hikayesi ortaya koydu.

Makine mühendisi iki çocuk babası 42 yaşındaki Gökhan Yalçınkaya, kardeşleri ve eniştelerini de ortak ettiği köydeki girişiminde ilk olarak 40 büyükbaş hayvan satın aldı. Hayvan sayısı, yalnızca iki yıl içerisinde 85 çıktı. Aile, üretimleriyle yöre halkına da örnek oldu.

İstanbul'da orta ile üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunuyordu.

Şehir hayatından sıkıldıkları için köylerine yerleştiklerini ifade eden Yalçınkaya 'İlk başta aile olarak bu işi nasıl yapabileceğimizi görmek istedik. 40 hayvanla başladık, bu yıl sayıyı 85'e çıkardık. Damızlık hayvancılık yapıyoruz. Bu işe tamamen öz sermayemizle girdik, herhangi bir devlet desteği almadık. Sezon şu ana kadar iyi gidiyor. Güzel ve keyif aldığımız bir iş yapıyoruz. Hayvanları seviyoruz, zaten hayvanları sevmeden bu işte başarılı olamazsınız. Sadece büyükbaş hayvancılıkla uğraşmıyoruz, kanatlı hayvanlarımız ve köpeklerimiz de var. Tam anlamıyla köy hayatını doya doya yaşıyoruz. Yazın bağ ve bahçe ekiyoruz, hayvanlarımızı meraya gönderiyoruz. Kışın ise ahırda bakımlarını yapıyoruz.' diyor.

Ailenin yeni hedefi ise ahır projesini hayata geçirmek ve hayvan sayısını 200'e çıkarmak.

