Plazalardan Sıkılıp Köyüne Dönen Mühendis Paraya Para Demiyor!

İstanbul'daki yoğun ve stresli iş hayatını geride bırakmayı tercih eden isimlerden birisi de makine mühendisi Gökhan Yalçınkaya oldu. Yalçınkaya, ailesiyle birlikte ata toprağına döndü ve kurduğu modern tesisle büyükbaş hayvancılıkta köyde örnek bir başarı hikayesi ortaya koydu.

Makine mühendisi iki çocuk babası 42 yaşındaki Gökhan Yalçınkaya, kardeşleri ve eniştelerini de ortak ettiği köydeki girişiminde ilk olarak 40 büyükbaş hayvan satın aldı. Hayvan sayısı, yalnızca iki yıl içerisinde 85 çıktı. Aile, üretimleriyle yöre halkına da örnek oldu.