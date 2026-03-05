Plazalardan Sıkılıp Köyüne Dönen Mühendis Paraya Para Demiyor!
Son yıllarda megakent İstanbul'dan ve diğer büyükşehirlerden göç başladı. Çalışanlar, doğanın ve sessizliğin tadını çıkarmak istiyor. İstanbul'daki kariyerini bırakanlardan birisi de 42 yaşındaki makine mühendisi Gökhan Yalçınkaya oldu. Yalçınkaya, 2023 yılında Erzurum Karayazı'daki köyüne döndü ve modern bir hayvancılık tesisi kurdu.
Yalçınkaya, kısa sürede büyük bir servet kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Megakent İstanbul'dan köye dönüş trendi devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da orta ile üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunuyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın