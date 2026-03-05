onedio
Sabahları Bir Bardak Sıcak Su İçmek İşe Yarıyor mu, Yoksa Sosyal Medya Balonu mu?

Dilara Bağcı Peker
05.03.2026 - 11:50

Dönem dönem sosyal medyada bazı 'trendler' karşımıza çıkıyor. Son dönemde de sabah aç karnına veya uyumadan hemen önce sıcak su tüketmenin mucizeler yarattığına dair paylaşımlar görmeye başladık. Kökeni Uzak Doğu tıbbına dayanan bu alışkanlığın; kilo vermeyi hızlandırdığı, vücudu zehirli maddelerden temizlediği ve ağrıları kestiği iddia ediliyor.

Peki tüm bu iddialar doğru mu?

Sabahları aç karnına sıcak su içmek faydalı mı?

Rahatlatıcı Etki

İlk olarak, sıcak bir içecek tüketmek psikolojik olarak iyi hissettirebilir ve soğuk günlerde iç ısıtıcı olabilir. Özellikle boğaz ağrısı veya burun tıkanıklığı gibi durumlarda, ılık suyun mukusu yumuşatarak geçici bir rahatlama sağladığı biliniyor. Gece boyunca kuru havaya maruz kaldıktan sonra ılık bir su içmek, boğaz ağrınız varsa hafifletici olabilir.

Sindirim Sistemi Üzerindeki Rolü

Beslenme uzmanlarına göre, mideye giren her sıvı sindirim sistemine 'çalış' komutu verir. Sabahları içilen ılık bir içecek, bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlık sorunu yaşayanlara dolaylı bir fayda sağlayabilir. Ancak bu etki kişiden kişiye değişir ve tek başına bir tedavi yöntemi olarak görülmemelidir.

Metabolizma Hızı ve Detoks Efsanesi 

En çok merak edilen konulardan biri de sıcak suyun zayıflatıp zayıflatmadığıdır. Bilimsel verilere göre, vücut alınan sıvının ısısını kendi iç ısısına dengelemek için çok küçük bir enerji harcar; fakat bu miktar kilo kaybı üzerinde belirgin bir fark yaratmaz. Aynı durum 'detoks' iddiası için de geçerlidir. Yani tek başına sıcak su içmek, kilo verme üzerinde etkili değildir.

Aşırı Sıcaklığın Gizli Tehlikesine Dikkat!

Sıcak su içerken dikkat edilmesi gereken en kritik nokta suyun derecesidir. Çok sıcak içeceklerin sürekli tüketilmesi, yemek borusu dokusuna zarar verebilir. Bu nedenle suyun 'kaynar' değil, 'ılık' olmasına özen gösterilmelidir.

Sonuç olarak: Sağlığınız için suyun hangi sıcaklıkta olduğundan ziyade, gün içinde ne kadar su tükettiğiniz çok daha önemli. Eğer sıcak su içmek size kendinizi iyi hissettiriyor ve günlük su ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı oluyorsa bu alışkanlığa devam edebilirsiniz. Ancak bu eyleme sihirli bir değnek muamelesi yapmak yerine, yeterli ve düzenli sıvı alımını alışkanlık haline getirmek en doğru yaklaşım diyebiliriz. Özet olarak 'bir bardak sıcak su için, mucizesine inanamayacaksınız' sözlerine inanmayın :)

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
