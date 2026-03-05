Sabahları Bir Bardak Sıcak Su İçmek İşe Yarıyor mu, Yoksa Sosyal Medya Balonu mu?
Dönem dönem sosyal medyada bazı 'trendler' karşımıza çıkıyor. Son dönemde de sabah aç karnına veya uyumadan hemen önce sıcak su tüketmenin mucizeler yarattığına dair paylaşımlar görmeye başladık. Kökeni Uzak Doğu tıbbına dayanan bu alışkanlığın; kilo vermeyi hızlandırdığı, vücudu zehirli maddelerden temizlediği ve ağrıları kestiği iddia ediliyor.
Peki tüm bu iddialar doğru mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabahları aç karnına sıcak su içmek faydalı mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın