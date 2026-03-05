onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Düğüne Saatler Kala Misafirlerin Arasına Kaynayan Kargocu Viral Oldu

Düğüne Saatler Kala Misafirlerin Arasına Kaynayan Kargocu Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2026 - 12:43

İçerik Devam Ediyor

Dünyayı saran salgın dönemi sonrası doğal olarak alışveriş alışkanlıklarımız değişti. Artık online olarak daha çok sipariş verir olduk. Bu da kargocuları ve kuryeleri daha sık görmemiz anlamına geliyor. Ancak kuryenin ne zaman geleceği belli olmuyor.

Küba Şanlıbayrak isimli bir TikTok kullanıcısı düğününe saatler kala misafirleri kabul ederken araya kaynayan kargo çalışanını fark etti. O anlar binlerce beğeni ve yorum aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tabii bir misafir gibi eve sızan "kargocu abi" yorumlardan nasibini aldı.

Tabii bir misafir gibi eve sızan "kargocu abi" yorumlardan nasibini aldı.

*Peki kargocu abinin masumluğu🥹

*ne olursa olsun bir kadının kargosu her şeyden daha heyecanlı 🤣

*Abi bahşiş bekliyordu sanki

*nikah günü tam nikahımız kıyılırken kargocu arayıp evde misiniz demişti. diyeceklerim bu kadar

*Yaşandı ya bu canım kargocum gelin alıcıma kargo getirdi 😂 yetmezmiş gibi gelmişken bekledi göbek atıp gitti

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın