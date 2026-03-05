Düğüne Saatler Kala Misafirlerin Arasına Kaynayan Kargocu Viral Oldu

Dünyayı saran salgın dönemi sonrası doğal olarak alışveriş alışkanlıklarımız değişti. Artık online olarak daha çok sipariş verir olduk. Bu da kargocuları ve kuryeleri daha sık görmemiz anlamına geliyor. Ancak kuryenin ne zaman geleceği belli olmuyor.

Küba Şanlıbayrak isimli bir TikTok kullanıcısı düğününe saatler kala misafirleri kabul ederken araya kaynayan kargo çalışanını fark etti. O anlar binlerce beğeni ve yorum aldı.