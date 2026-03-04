ABD'deki Türk Marketinde Satılan Baklava Fiyatına İsyan Eden Amerikalı

Türk marketine alışveriş yapmak için giren bir ABD'li fiyatları görünce neye uğradığını şaşırdı. Baklavanın diliminin 2 dolara satıldığını gören müşteri fiyatlara inanamadı. Fiyatı çok fazla bulan müşteri esnafa tepki gösterirken olayı kayda alan Türk ise fiyatların normal olduğunu savundu.
