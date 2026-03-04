onedio
ABD'deki Türk Marketinde Satılan Baklava Fiyatına İsyan Eden Amerikalı

ABD'deki Türk Marketinde Satılan Baklava Fiyatına İsyan Eden Amerikalı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.03.2026 - 14:57

Türk marketine alışveriş yapmak için giren bir ABD'li fiyatları görünce neye uğradığını şaşırdı. Baklavanın diliminin 2 dolara satıldığını gören müşteri fiyatlara inanamadı. Fiyatı çok fazla bulan müşteri esnafa tepki gösterirken olayı kayda alan Türk ise fiyatların normal olduğunu savundu.

Videoya yorum yağdı...

Videoya yorum yağdı...

*pahalılığı abd topraklarında bile savunan yurdum insanı. ya cebinize bir şey mi giriyor akıldan ve vicdandan uzak durumları savununca. Size 20 dolar ile yemek yemek çok ucuz gelebilir ama bir batılı için fahiş fiyattır. 10 dolara en kral yemeği yiyebilmelisin kapiş

*Bizim türkte o kadar alışmış ki normal fiyat diyor kafayı yersin

*Maşallah suratından da nur akıyor.

Amerikalılar bile delirmiş.

*Türkiye'de bu esnaftan çok var

