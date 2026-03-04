onedio
Favori Tatlılarını Seç, Seninle Yola Çıkılır mı Söyleyelim!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.03.2026 - 16:01

Bavul hazır, playlist tamam… Peki ya sen? Yol arkadaşlığı sadece navigasyon tutmak değil; kriz anında sakin kalmak, gece 3’te acıkınca çözüm üretmek ve manzaraya bakarken susabilmek demek. Şimdi favori tatlılarını seçiyorsun, biz de seninle uzun yola çıkılır mı çıkılmaz mı söylüyoruz. 

Hadi bakalım!

