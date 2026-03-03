Trump, ABD'nin İspanya'yla Ticareti Keseceğini Açıkladı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya’daki Rota ve Morón üslerinin İran’a yönelik saldırılar için kullanılmasına 'hiçbir şekilde' izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Sánchez tarafından bu saldırıların 'hukuk dışı', 'haksız' ve 'tehlikeli bir askeri müdahale' olarak nitelendirilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan İspanya'ya sert bi çıkış geldi.
Daha önce iki lider NATO aidatları ve Avrupa ülkelerinin savunma bütçeleri konusunda karşı karşıya gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Florida Mar-a-Lago'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı üslerini kullanmayı reddeden Sanchez ve İspanya hükümetine rest çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın