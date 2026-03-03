onedio
Trump, ABD'nin İspanya'yla Ticareti Keseceğini Açıkladı

Trump, ABD'nin İspanya'yla Ticareti Keseceğini Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2026 - 22:40

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya’daki Rota ve Morón üslerinin İran’a yönelik saldırılar için kullanılmasına 'hiçbir şekilde' izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Sánchez tarafından bu saldırıların 'hukuk dışı', 'haksız' ve 'tehlikeli bir askeri müdahale' olarak nitelendirilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan İspanya'ya sert bi çıkış geldi.

Daha önce iki lider NATO aidatları ve Avrupa ülkelerinin savunma bütçeleri konusunda karşı karşıya gelmişti.

Florida Mar-a-Lago'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı üslerini kullanmayı reddeden Sanchez ve İspanya hükümetine rest çekti.

Trump 'İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri korkunçtu. Hatta Scott'a İspanya ile tüm ilişkileri kesmesini söyledim.

Her şey, benim isteğim üzerine her Avrupa ulusunun %5 (GSYİH savunma payı) ödemeyi kabul etmesiyle başladı; ki bunu yapmalılar. Herkes bu konuda hevesliydi; Almanya, herkes... Ama İspanya bunu yapmadı.

Şimdi ise İspanya, onların askeri üslerini kullanamayacağımızı söyledi. Sorun değil, ihtiyacımız yok. Eğer istersek üslerini kullanabiliriz; sadece uçup gider ve kullanırız. Kimse bize kullanamayacağımızı söyleyemez. Ama mecbur değiliz. Çok dostça olmayan bir tavır sergilediler.

Bu yüzden İspanya ile hiçbir işimiz olsun istemediğimizi söyledim. Harika insanları olmaları dışında İspanya’nın ihtiyacımız olan hiçbir şeyi yok. Harika insanları var ama harika bir yönetimleri yok.' ifadelerini kullandı.

