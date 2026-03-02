Sevgili Başak, bugün burcunda meydana gelen tam Ay tutulmasının, hayatın ve kariyerin üzerinde büyük bir etkisi olacak. Artık başkalarının eksiklerini tamamlamakla yüksek enerji harcamanın sonuna geldiğin bu dönemde, kendi projelerine ve işlerine odaklanmanın tam zamanı. Tam da bu noktada, başkalarının doğrularındansa kendi fikirlerinle hareket etmeyi ve kariyerinde zirveyi hedefleyerek bireysel bir ilerleme kaydetmeyi tercih edebilirsin.

Şimdi sana bir de müjde vermeliyiz: Zira mesleki anlamda bugün, ektiğin ne varsa onu biçeceğin bir hasat günü olacak. Gökyüzü, mükemmeliyetçilikten vazgeçip harekete geçme zamanının geldiğini de işaret ediyor. Sahi, sen hedeflerine doğru ilerlemek, yeni iş başvuruları yapmak ya da hayalindeki işi kurmak için hâlâ neyi bekliyorsun?

Aşk hayatında ise bugün, ilişkinin kaderini belirleyecek bir virajdasın. 'Ya tam teslimiyet ya ayrılık' kararını vermen gereken bu dönemde, partnerinden beklentilerin artabilir. Seni anlamasını, alanına saygı duymasını ve her şeyi mükemmel yapmasını istiyorsun, değil mi? Ancak bu mümkün değil! Belki de bunu kabul etmelisin. Aranızda bir dengeye, karşılıklı anlayışa ve onun seni anladığı kadar senin de onu anlamaya ihtiyacın var. Bunu başarırsanız, tam teslimiyetle mutlu bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…