Sevgili Başak, bugün Merkür'ün durağan konumu, iş hayatında planlarının bozulmasına neden olabilir. Dikkatli ol, bugünün gökyüzü sürpriz yön değişimlerine de işaret ediyor. Seyahat planlarının, eğitim programlarının ya da uluslararası iş bağlantılarının beklenmedik bir şekilde duraksaması söz konusu olabilir. Sen de bu süreçte, genel perspektifini genişletip hedeflerine daha sağlam bir yol çizmen için kullanabilirsin.

Belki de üzerine uzun zamandır çalıştığın o önemli proje üzerinde birkaç değişiklik yapmak için de kullanabilirsin bu duraksama sürecini. Sunum, başvuru belgesi ya da hayati öneme sahip bir iş projesini yeniden düzenleyebilirsin. Böylece eksik bir belgeyi tamamlayabilir ya da vizyonunu genişleterek kariyerinde bambaşka bir seviyeye ulaşma fırsatı elde edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise araya giren mesafelerin ve soğuklukların aniden yok olacağı bir enerji hakim. Beklemediğin bir anda gelen bir mesaj, kalp ritmini hızlandırabilir. Kontrolü bırakıp bu bilinmezliğe adım atmak, ruhunda daha önce hiç deneyimlemediğin kadar özgürleştirici bir heyecan kasırgası yaratabilir. Bu durum, seni daha önce hiç olmadığın kadar canlı ve enerjik hissettirebilir. Hadi, kendini ona bırakmayı bir dene deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…