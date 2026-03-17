Zekiyseniz Sebebi Anneniz! Bilim Zeka Geninin Anneden Geçtiğini Açıkladı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 15:49

Eğer akademik başarılarınızla göz dolduruyor, karmaşık konuları hızla kavrıyor ve genel olarak zekanızla fark yaratıyorsanız, bu başarınızın ardındaki gizli kahramanı selamlamanın vakti geldi. Psychology Spot tarafından yayımlanan ve Elite Daily gibi mecralarda geniş yankı uyandıran araştırmalar, zeka genlerinin babadan ziyade ağırlıklı olarak anneden miras kaldığını öne sürüyor.

Bu bulgulara göre, bir bireyin IQ seviyesini belirleyen en temel genetik faktör doğrudan anneden geliyor. Dolayısıyla, pratik zekanız veya derslerdeki başarınız için kendinizi kutlamadan önce telefonunuza sarılıp bu değerli genetik miras için annenize içten bir teşekkür borçlu olabilirsiniz!

Kaynak: http://elitedaily.com/social-news/mom...
Hemen zamanda yolculuk yapıyoruz ve biyoloji derslerine geri dönüyoruz.

Herhalde kadınların iki X kromozomu, erkeklerinse X ve Y kromozomları olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Zeka geni işte o X kromozomunda taşınıyor, yani beyin gücünüzü annenizden almış olma ihtimaliniz iki kat daha fazla!

Zeka geni babanızdan geçse bile etkisiz hale geldiğini açıklıyor araştırma.

Neden mi? Çünkü, rapora göre, genler geldikleri yere dayanarak farklı hareket ediyorlar.

Tabii bu mekanizma çift yönlü çalışıyor. Yani, sadece babadan geçtiğinde etkinleşen genler de var.

Bunlar size saçma mı geldi? Tartışmayı destekleyecek daha fazla kanıt var.

1994 yılında, Tıbbi Araştırma Konseyi Sosyal ve Kamu Sağlık Bilimleri Birimi anneler üzerine bir araştırma yaptı ve 14-22 yaşları arasında 12.686 genç yetişkini; çoğunlukla eğitim, IQ, ırk ve sınıf odaklı inceledi.

İlginç bir şekilde, zekanın en büyük belirleyicisi annelerinin IQ seviyesi oldu.

Tabii ki bir insanın ne kadar zeki olabileceğini belirleyen tek şey genler değil, ancak bu faktörü de yok sayamayız.

Diyeceğimiz o ki, eğer zeki bir çocuk isteyen bir kadınsanız, Boğaziçi mezunu birine ihtiyacınız yok.

İş sizde bitiyor. 😉

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
