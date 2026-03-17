Zekiyseniz Sebebi Anneniz! Bilim Zeka Geninin Anneden Geçtiğini Açıkladı

Eğer akademik başarılarınızla göz dolduruyor, karmaşık konuları hızla kavrıyor ve genel olarak zekanızla fark yaratıyorsanız, bu başarınızın ardındaki gizli kahramanı selamlamanın vakti geldi. Psychology Spot tarafından yayımlanan ve Elite Daily gibi mecralarda geniş yankı uyandıran araştırmalar, zeka genlerinin babadan ziyade ağırlıklı olarak anneden miras kaldığını öne sürüyor.

Bu bulgulara göre, bir bireyin IQ seviyesini belirleyen en temel genetik faktör doğrudan anneden geliyor. Dolayısıyla, pratik zekanız veya derslerdeki başarınız için kendinizi kutlamadan önce telefonunuza sarılıp bu değerli genetik miras için annenize içten bir teşekkür borçlu olabilirsiniz!