Zekiyseniz Sebebi Anneniz! Bilim Zeka Geninin Anneden Geçtiğini Açıkladı
Eğer akademik başarılarınızla göz dolduruyor, karmaşık konuları hızla kavrıyor ve genel olarak zekanızla fark yaratıyorsanız, bu başarınızın ardındaki gizli kahramanı selamlamanın vakti geldi. Psychology Spot tarafından yayımlanan ve Elite Daily gibi mecralarda geniş yankı uyandıran araştırmalar, zeka genlerinin babadan ziyade ağırlıklı olarak anneden miras kaldığını öne sürüyor.
Bu bulgulara göre, bir bireyin IQ seviyesini belirleyen en temel genetik faktör doğrudan anneden geliyor. Dolayısıyla, pratik zekanız veya derslerdeki başarınız için kendinizi kutlamadan önce telefonunuza sarılıp bu değerli genetik miras için annenize içten bir teşekkür borçlu olabilirsiniz!
Hemen zamanda yolculuk yapıyoruz ve biyoloji derslerine geri dönüyoruz.
Zeka geni babanızdan geçse bile etkisiz hale geldiğini açıklıyor araştırma.
Tabii bu mekanizma çift yönlü çalışıyor. Yani, sadece babadan geçtiğinde etkinleşen genler de var.
Bunlar size saçma mı geldi? Tartışmayı destekleyecek daha fazla kanıt var.
İlginç bir şekilde, zekanın en büyük belirleyicisi annelerinin IQ seviyesi oldu.
Diyeceğimiz o ki, eğer zeki bir çocuk isteyen bir kadınsanız, Boğaziçi mezunu birine ihtiyacınız yok.
