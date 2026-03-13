Ahırının Temeli İçin Kullandığı Taş Nadir Bulunan 3 Bin 400 Yıllık Tarihi Eser Çıktı

M.Ö. 1350 yıllarına tarihlendiği tahmin edilen bu eser, yaklaşık 23 santimetre uzunluğunda ve volkanik bir kayaç olan riyolit tüfünden yapılmış. Arkeolog Milan Salaš’ın liderliğinde yürütülen ve 2025 yılında Archeologicke Rozhledy dergisinde yayımlanan çalışma, taşın üzerindeki 'negatif baskının' bir bronz mızrak ucu dökümü için kullanıldığını kanıtladı. Kalıbın yüzeyindeki yüksek termal stres izleri, bu taşın sadece bir kez değil, onlarca mızrak ucu üretmek için defalarca kullanıldığını gösteriyor.