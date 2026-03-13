onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ahırının Temeli İçin Kullandığı Taş Nadir Bulunan 3 Bin 400 Yıllık Tarihi Eser Çıktı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 18:09

Çekya’nın güneydoğusundaki Morkůvky köyünde, bir konutun ahır temelinde yapı malzemesi olarak kullanılan taşın yaklaşık 3.400 yıllık nadir bir arkeolojik eser olduğu ortaya çıktı. 2007 yılında J. Tomanec adlı bir vatandaş tarafından fark edilen ve uzmanlarca incelenen dikdörtgen nesnenin Tunç Çağı’na ait bir mızrak ucu döküm kalıbı (matris) olduğu tescillendi.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Ahır temelinden müzeye uzanan yolculuk

M.Ö. 1350 yıllarına tarihlendiği tahmin edilen bu eser, yaklaşık 23 santimetre uzunluğunda ve volkanik bir kayaç olan riyolit tüfünden yapılmış. Arkeolog Milan Salaš’ın liderliğinde yürütülen ve 2025 yılında Archeologicke Rozhledy dergisinde yayımlanan çalışma, taşın üzerindeki 'negatif baskının' bir bronz mızrak ucu dökümü için kullanıldığını kanıtladı. Kalıbın yüzeyindeki yüksek termal stres izleri, bu taşın sadece bir kez değil, onlarca mızrak ucu üretmek için defalarca kullanıldığını gösteriyor.

Araştırmacılar, bu kalıbın Orta Avrupa’da yayılım gösteren Urnfield (Urn alanı) Kültürü’ne ait olduğunu belirtiyor.

Ölülerini yakıp küllerini çömleklerle tarlalara gömmeleriyle tanınan bu topluluk, metal işleme konusunda oldukça yetkindi. Kalıbın analizi, dökülen mızrak uçlarının içi boş tabanlı (soketli) ve kanatları boyunca uzanan boyuna nervürlere sahip olduğunu ortaya koydu. İlginç olan ise kalıbın yapıldığı taşın hammaddesinin yüzlerce kilometre öteden, Macaristan veya Slovakya civarından getirilmiş olmasıdır. Bu da Tunç Çağı’ndaki hammadde ticaretinin ne denli geniş olduğunu kanıtlıyor.

Homeros’un savaşçılarıyla benzer teçhizatlar

Bu buluntu, o dönemin askeri stratejilerine dair de önemli ipuçları sunuyor. Arkeolog Salaš, bu dönemdeki savaşçıların teçhizatlarının Homeros’un destanlarındaki Truva savaşçılarıyla benzerlik taşıdığını vurguluyor. Dönemin askerleri, tıpkı İlyada’da anlatıldığı gibi, savaşa genellikle iki mızrakla giderlerdi. İlk mızrağı uzaktan fırlattıklarında savunmasız kalmamak için yedeklerini her zaman hazır tutarlardı. Morkůvky’deki bu mütevazı ahır taşı, bugün bize Avrupa’nın tarih öncesi savaş meydanlarındaki profesyonelliği ve ustalığı hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın