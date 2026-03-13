Yılların Otomotiv Devi Ülkesi İçin Sesten 5 Kat Daha Hızlı Füze Üretecek: Hyundai Piyasaya Hızlı Giriyor

Güney Kore’nin bu kararı, Çin ve Kuzey Kore gibi bölgesel rakiplerinin hipersonik silah programlarını hızlandırmasıyla doğrudan ilintili. Seul yönetimi komşu ülkelerin bu alandaki ilerlemelerini ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. Hyundai Rotem, devlet kontrolündeki Savunma Kalkınma Ajansı (ADD) ile iş birliği yaparak, 2035 yılına kadar bu füzelerin seri üretimine geçmeyi hedefliyor. Saatte yaklaşık 6.100 kilometre hıza ulaşabilen bu silahlar, yüksek manevra kabiliyetleri sayesinde mevcut hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip.