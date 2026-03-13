Yılların Otomotiv Devi Ülkesi İçin Sesten 5 Kat Daha Hızlı Füze Üretecek: Hyundai Piyasaya Hızlı Giriyor
Hyundai Motor Group, otomotiv dünyasındaki devasa etkisini savunma sanayisine taşıyarak Güney Kore’nin stratejik gücünü artırmaya hazırlanıyor. Grubun bünyesinde faaliyet gösteren savunma birimi Hyundai Rotem, ses hızının beş katını aşan (Mach 5+) hipersonik füze teknolojisi için düğmeye bastı. Bu hamle, Güney Kore’nin yalnızca bir teknoloji üssü değil, aynı zamanda askeri bir süper güç olma vizyonunu pekiştiriyor.
Hyundai'den bölgesel tehditlere karşı stratejik yanıt.
Sistem "HyCore" teknolojisi ile dikkat çekiyor.
Küresel savunma yarışında yeni bir oyuncu mu geliyor?
