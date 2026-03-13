onedio
Aylık 120 Bin Kazanıp Eşine 55 Bin Lira Kazandığını Söyleyen Kişi Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.03.2026 - 14:38

Evlilikte en önemli konulardan biri de samimiyet ve şeffaflık. Ancak bazı eşler hayatına dair pek çok önemli şeyi saklamayı veya maskelemeyi tercih ediyor. X'te popüler hesaplardan birinin paylaştığı itiraf da evlilikte ne olmaması gerektiğini gösteren bir itiraf içeriyordu. 120 bin lira maaşı olan kişi 55 bin lira aldığını söyleyip eşine de maddi konularda baskı yaptığını itiraf etti.

İşte o itiraf mesajı...

'Günde 12 saat çalışıyorum. Eşim benim maaşımı sadece 55 bin TL sanıyor ama aslında 120 bin TL alıyorum. Aradaki 65 bin lirayı her ay altına çevirip saklaması için anneme veriyorum.Evde sürekli “Hayat çok pahalı, markete gidilmiyor” diye tasarruf baskısı yapıyorum. Kışın kombiyi bile en düşük seviyede yakıyorum. Faturaları sürekli kontrol ediyorum; biraz yüksek geldiğinde eşimi azarlıyorum.O ise hiç sesini çıkarmıyor. Benimle birlikte battaniyenin altında oturuyor ve gerçekten “Birlikte mücadele ediyoruz” sanıyor. Ama ben günde iki öğün yemeğimi zaten fabrikada yiyorum; eve çoğu zaman sadece uyumak için geliyorum.Çocuğumuz olmuyor diye ben kendimi hayata güvenceye alıyorum. Çünkü bu devirde insan babasına bile güvenemiyor.'

Tabii tepkiler de beraberinde geldi.

