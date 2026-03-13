Aylık 120 Bin Kazanıp Eşine 55 Bin Lira Kazandığını Söyleyen Kişi Tepkilerin Odağında

'Günde 12 saat çalışıyorum. Eşim benim maaşımı sadece 55 bin TL sanıyor ama aslında 120 bin TL alıyorum. Aradaki 65 bin lirayı her ay altına çevirip saklaması için anneme veriyorum.Evde sürekli “Hayat çok pahalı, markete gidilmiyor” diye tasarruf baskısı yapıyorum. Kışın kombiyi bile en düşük seviyede yakıyorum. Faturaları sürekli kontrol ediyorum; biraz yüksek geldiğinde eşimi azarlıyorum.O ise hiç sesini çıkarmıyor. Benimle birlikte battaniyenin altında oturuyor ve gerçekten “Birlikte mücadele ediyoruz” sanıyor. Ama ben günde iki öğün yemeğimi zaten fabrikada yiyorum; eve çoğu zaman sadece uyumak için geliyorum.Çocuğumuz olmuyor diye ben kendimi hayata güvenceye alıyorum. Çünkü bu devirde insan babasına bile güvenemiyor.'