Hobi Bahçelerine Yasak Getiren Teklif Meclis'e Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.03.2026 - 20:18

AKP milletvekillerinin hazırladığı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM’ye sunuldu. Teklifte hobi bahçesi adı altında tarım dışı kullanımın önlenmesi, izinsiz yapılaşmalara cezaların artırılması, tarım arazilerinin izinsiz bölünmesinin engellenmesi ve şeker pancarı üretiminin sözleşmeli ve planlı hale getirilmesi öngörülüyor.

Bir dizi konuda AKP milletvekilleri tarafından kanun teklifi verildi.

AKP milletvekillerinin imzasıyla sunulan yeni kanun teklifi, alkolden hobi bahçelerine, veteriner hizmetlerinden Atatürk Orman Çiftliği’ne, orman alanlarından çeltik ekimine kadar pek çok alanda değişiklikler öngörüyor.

Hobi bahçeleriyle ilgili değişiklik ise birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.

Hobi bahçeleriyle ilgili yaptırımlar artacak.

Kanun teklifinde, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle tarım arazilerinin “hobi bahçesi” adı altında bölünerek yapılaşmaya açılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklif, tarım arazilerinin izinsiz parsellere ayrılması ve bu alanlarda yapı yapılması durumunda idari yaptırımların artırılmasını öngörüyor. Mevcut para cezalarının ekonomik koşullara göre güncellenerek daha caydırıcı hâle getirilmesi planlanıyor.

Düzenlemeye göre, tarım arazilerinin izinsiz bölünmesi veya tarım dışı kullanımına karşı sorumlulara idari para cezası uygulanacak ve bu şekilde yapılan yapı ve tesislerin kaldırılması için ilgili idareler işlem yapacak. Ayrıca, bu alanlara elektrik, su veya doğalgaz aboneliği verilmemesi, altyapı bağlantısı sağlanması halinde ise her abonelik için idari para cezası uygulanması hedefleniyor.

Amaç, özellikle büyükşehir çevresinde hızla yayılan hobi bahçesi uygulamalarının önüne geçmek ve tarım arazilerinin korunmasını sağlamak.

