Hobi Bahçelerine Yasak Getiren Teklif Meclis'e Geldi
AKP milletvekillerinin hazırladığı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM’ye sunuldu. Teklifte hobi bahçesi adı altında tarım dışı kullanımın önlenmesi, izinsiz yapılaşmalara cezaların artırılması, tarım arazilerinin izinsiz bölünmesinin engellenmesi ve şeker pancarı üretiminin sözleşmeli ve planlı hale getirilmesi öngörülüyor.
Bir dizi konuda AKP milletvekilleri tarafından kanun teklifi verildi.
Hobi bahçeleriyle ilgili yaptırımlar artacak.
