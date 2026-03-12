Hobi Bahçelerine Yasak Getiren Teklif Meclis'e Geldi

Kanun teklifinde, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle tarım arazilerinin “hobi bahçesi” adı altında bölünerek yapılaşmaya açılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklif, tarım arazilerinin izinsiz parsellere ayrılması ve bu alanlarda yapı yapılması durumunda idari yaptırımların artırılmasını öngörüyor. Mevcut para cezalarının ekonomik koşullara göre güncellenerek daha caydırıcı hâle getirilmesi planlanıyor.

Düzenlemeye göre, tarım arazilerinin izinsiz bölünmesi veya tarım dışı kullanımına karşı sorumlulara idari para cezası uygulanacak ve bu şekilde yapılan yapı ve tesislerin kaldırılması için ilgili idareler işlem yapacak. Ayrıca, bu alanlara elektrik, su veya doğalgaz aboneliği verilmemesi, altyapı bağlantısı sağlanması halinde ise her abonelik için idari para cezası uygulanması hedefleniyor.

Amaç, özellikle büyükşehir çevresinde hızla yayılan hobi bahçesi uygulamalarının önüne geçmek ve tarım arazilerinin korunmasını sağlamak.