Boran Kuzum’un Yer Aldığı Netflix Dizisi Big Mistakes’ten İlk Fragman Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
12.03.2026 - 21:16

Boran Kuzum’un yer aldığı yeni Netflix dizisi Big Mistakes için ilk tanıtım yayınlandı. Paylaşılan fragman ve görseller kısa sürede dikkat çekti. ABD’de çekilen yapımda Kuzum önemli karakterlerden birini canlandırıyor. Oyuncunun projeye dahil olmasıyla birlikte dizide bazı değişiklikler de yapıldı. Senaryoda farklı bir kökene sahip olan karakter yeniden düzenlendi. Böylece Boran Kuzum’un canlandırdığı karakter Türk olarak kurgulandı. Big Mistakes dizisi nisan ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Netflix’in yeni yapımlarından Big Mistakes için ilk fragman paylaşıldı.

Dizi kara komedi türünde hazırlanmış bir proje olarak dikkat çekiyor. Yapımın yaratıcıları arasında Emmy ödüllü isimler bulunuyor. Dan Levy ve Rachel Sennott dizinin arkasındaki ekipte yer alıyor.

Big Mistakes ABD’de çekilen bir Netflix dizisi olarak hazırlandı. Projenin oyuncu kadrosunda Türk bir isim de yer alıyor. Oyuncu Boran Kuzum dizinin ana karakterlerinden birini canlandırıyor. Kuzum projede Yusuf adlı karaktere hayat verecek ve bu rol oyuncu için uluslararası kariyerinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Boran Kuzum böylece Netflix’in ABD’de çekilen bir dizisinde ana kadroda yer alan ilk Türk oyuncu oldu.

Dizide başlangıçta farklı bir ülkeye ait olarak yazılan karakter yeniden düzenlendi. Yapım ekibi karakteri Türk olarak yeniden kurgulamaya karar verdi. Karakterin adı da Boran Kuzum’un önerisiyle belirlendi ve Yusuf isminde karar kılındı.

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada da yorumlar yapılmaya başlandı. İzleyiciler özellikle Boran Kuzum’un projedeki rolünü merak ediyor. Big Mistakes dizisi 9 Nisan tarihinde Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak.

İşte fragman 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
