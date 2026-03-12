Boran Kuzum’un Yer Aldığı Netflix Dizisi Big Mistakes’ten İlk Fragman Yayınlandı

Dizi kara komedi türünde hazırlanmış bir proje olarak dikkat çekiyor. Yapımın yaratıcıları arasında Emmy ödüllü isimler bulunuyor. Dan Levy ve Rachel Sennott dizinin arkasındaki ekipte yer alıyor.

Big Mistakes ABD’de çekilen bir Netflix dizisi olarak hazırlandı. Projenin oyuncu kadrosunda Türk bir isim de yer alıyor. Oyuncu Boran Kuzum dizinin ana karakterlerinden birini canlandırıyor. Kuzum projede Yusuf adlı karaktere hayat verecek ve bu rol oyuncu için uluslararası kariyerinde önemli bir adım olarak görülüyor.