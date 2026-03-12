Boran Kuzum’un Yer Aldığı Netflix Dizisi Big Mistakes’ten İlk Fragman Yayınlandı
Boran Kuzum’un yer aldığı yeni Netflix dizisi Big Mistakes için ilk tanıtım yayınlandı. Paylaşılan fragman ve görseller kısa sürede dikkat çekti. ABD’de çekilen yapımda Kuzum önemli karakterlerden birini canlandırıyor. Oyuncunun projeye dahil olmasıyla birlikte dizide bazı değişiklikler de yapıldı. Senaryoda farklı bir kökene sahip olan karakter yeniden düzenlendi. Böylece Boran Kuzum’un canlandırdığı karakter Türk olarak kurgulandı. Big Mistakes dizisi nisan ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Netflix’in yeni yapımlarından Big Mistakes için ilk fragman paylaşıldı.
Boran Kuzum böylece Netflix’in ABD’de çekilen bir dizisinde ana kadroda yer alan ilk Türk oyuncu oldu.
İşte fragman 👇
