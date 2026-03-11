onedio
Netflix'te Gündem Olan 'The Art of Sarah' Dizisi Gerçek Bir Olaydan Esinlenilmiş Olabilir!

Netflix’te Gündem Olan 'The Art of Sarah' Dizisi Gerçek Bir Olaydan Esinlenilmiş Olabilir!

11.03.2026 - 16:59

Netflix’te yayımlanan The Art of Sarah kısa sürede dünya çapında konuşulan diziler arasına girdi. Lüks hayatın büyüsünü, statü hırsını ve sahte ihtişamı konu alan hikaye izleyicilerin dikkatini çekti. Dizi ilerledikçe ortaya çıkan dolandırıcılık ağı da sosyal medyada büyük tartışma yarattı. 

Ancak asıl ilginç nokta, anlatılan hikayenin Güney Kore’de yaşanan gerçek bir skandala benzetilmesi oldu. İzleyiciler dizinin ardındaki gerçek ilhamı merak etmeye başladı.

The Art of Sarah dizisi lüks dünyasının arkasındaki sahte ihtişamı anlatıyor.

The Art of Sarah dizisi lüks dünyasının arkasındaki sahte ihtişamı anlatıyor.

Netflix’in dikkat çeken Kore yapımlarından The Art of Sarah, Sarah Kim adlı gizemli bir iş kadınının yükseliş hikayesini merkezine alıyor. Shin Hye-sun’un hayat verdiği karakter, Boudoir adlı çanta markasını kısa sürede elit çevrelerin gözdesi haline getiriyor. Marka yalnızca zengin müşterilere hitap eden, Avrupa kökenli ultra lüks bir moda evi olarak tanıtılıyor.

Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkan gerçek tablo oldukça farklı. Boudoir markasının ürünleri aslında Avrupa’da üretilmüyor. Çantalar düşük maliyetli malzemelerle Kore’de hazırlanıyor, ardından Avrupa üretimi gibi gösterilen belgelerle pazarlanıyor. 

Sarah Kim’in kurduğu sistem, statü ve prestij arzusunu ustaca kullanarak büyük kazanç elde etmeyi amaçlayan bir dolandırıcılık planına dönüşüyor.

Dizide anlatılan hikaye yıllar önce yaşanan Vincent & Co. saat skandalını hatırlattı.

Dizide anlatılan hikaye yıllar önce yaşanan Vincent & Co. saat skandalını hatırlattı.

The Art of Sarah resmi olarak kurgu kabul edilse de izleyicilerin aklına Güney Kore’de 2006 yılında patlak veren Vincent & Co. vakası geliyor. O dönemde piyasaya çıkan Vincent & Co. adlı saat markası, köklü İsviçre mirasına sahip elit bir saat üreticisi olarak tanıtılmıştı. Marka kendisini Avrupa kraliyet ailelerine saat üreten prestijli bir şirket gibi lanse ediyordu.

Tanıtım kampanyaları da oldukça iddialıydı. Seul’ün lüks Cheongdam-dong bölgesinde gösterişli açılış etkinliği düzenlendi ve dönemin ünlü oyuncuları ile moda dünyasının tanınmış isimleri davet edildi. 

Squid Game yıldızı Lee Jung-jae ve Winter Sonata oyuncusu Choi Ji-woo gibi isimlerin etkinliğe katılması markanın güvenilirliğini hızla artırdı.

Saatlerin arkasındaki gerçek ortaya çıkınca büyük bir skandal patladı.

Saatlerin arkasındaki gerçek ortaya çıkınca büyük bir skandal patladı.

Vincent & Co. saatleri piyasaya sürüldüğünde fiyatlar dudak uçuklatıyordu. Bazı modeller yaklaşık 100 milyon won seviyesinde satılıyordu. Ünlüler ve iş insanları tarafından kullanılmaya başlayan saatler kısa sürede statü sembolüne dönüştü. Marka satışlardan yüz milyonlarca won gelir elde etti, ayrıca distribütörlük ücretleri sayesinde büyük kazanç sağladı.

Ancak şikayetler gelmeye başlayınca polis soruşturması başlatıldı. Yapılan incelemelerde saatlerin İsviçre üretimi olmadığı ortaya çıktı. Parçalar Hong Kong ve Çin’den getiriliyor, montaj ise Güney Kore’de gerçekleştiriliyordu. Daha sonra saatler İsviçre’ye götürülüp tekrar ithal edilerek sahte şekilde 'İsviçre üretimi' algısı yaratılıyordu. Dolandırıcılık hikayesinin dizideki olayla paralel ilerlemesi, 'gerçek hikayeye mi dayanıyor?' dedirtti.

Soruşturma sonunda dolandırıcılık planının arkasındaki isim suçlu bulundu ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında tüketicileri bilinçli şekilde yanıltma ve büyük çaplı maddi kazanç elde etme gerekçe gösterildi.

İzleyicilerin Vincent & Co. vakasıyla benzerlik kurmasının nedeni de tam olarak burada yatıyor.

İzleyicilerin Vincent & Co. vakasıyla benzerlik kurmasının nedeni de tam olarak burada yatıyor.

Her iki hikayede de prestij algısı gerçeğin önüne geçiyor. Sahte hikayeler ve gösterişli pazarlama teknikleri büyük kitleleri etkileyebiliyor.

Netflix dizisi The Art of Sarah küresel izleyici kitlesine ulaştıkça eski skandal yeniden gündeme taşındı. Dizi yapımcıları gerçek olaydan doğrudan esinlenildiğini doğrulamasa da ortaya çıkan benzerlikler tartışma yaratmaya devam ediyor.

