Netflix’te Gündem Olan 'The Art of Sarah' Dizisi Gerçek Bir Olaydan Esinlenilmiş Olabilir!

The Art of Sarah resmi olarak kurgu kabul edilse de izleyicilerin aklına Güney Kore’de 2006 yılında patlak veren Vincent & Co. vakası geliyor. O dönemde piyasaya çıkan Vincent & Co. adlı saat markası, köklü İsviçre mirasına sahip elit bir saat üreticisi olarak tanıtılmıştı. Marka kendisini Avrupa kraliyet ailelerine saat üreten prestijli bir şirket gibi lanse ediyordu.

Tanıtım kampanyaları da oldukça iddialıydı. Seul’ün lüks Cheongdam-dong bölgesinde gösterişli açılış etkinliği düzenlendi ve dönemin ünlü oyuncuları ile moda dünyasının tanınmış isimleri davet edildi.

Squid Game yıldızı Lee Jung-jae ve Winter Sonata oyuncusu Choi Ji-woo gibi isimlerin etkinliğe katılması markanın güvenilirliğini hızla artırdı.