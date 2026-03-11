Netflix’te Gündem Olan 'The Art of Sarah' Dizisi Gerçek Bir Olaydan Esinlenilmiş Olabilir!
Netflix’te yayımlanan The Art of Sarah kısa sürede dünya çapında konuşulan diziler arasına girdi. Lüks hayatın büyüsünü, statü hırsını ve sahte ihtişamı konu alan hikaye izleyicilerin dikkatini çekti. Dizi ilerledikçe ortaya çıkan dolandırıcılık ağı da sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Ancak asıl ilginç nokta, anlatılan hikayenin Güney Kore’de yaşanan gerçek bir skandala benzetilmesi oldu. İzleyiciler dizinin ardındaki gerçek ilhamı merak etmeye başladı.
The Art of Sarah dizisi lüks dünyasının arkasındaki sahte ihtişamı anlatıyor.
Dizide anlatılan hikaye yıllar önce yaşanan Vincent & Co. saat skandalını hatırlattı.
Saatlerin arkasındaki gerçek ortaya çıkınca büyük bir skandal patladı.
İzleyicilerin Vincent & Co. vakasıyla benzerlik kurmasının nedeni de tam olarak burada yatıyor.

