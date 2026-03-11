Antalya’dan Yükselen Teknoloji: Yapay Zekâ Destekli CRM ile Guest Relation’da Yeni Dönem
Günümüzde artık yapay zeka tam anlamı ile hayatımıza girmiş, pozitif yönünden bakmak gerekir se işlerimizi kolaylaştıran, aradığımız bilgiyii mümkün mertebe en çabuk ve en doğru şekilde bizlere sunan bir yapı haline geldi.
Neler yapılıyor? Nasıl ilerleniyor? Yapay zeka destekli nasıl işlere imzalar atılıyor diye biraz araştırma yapmak istediğimde, özellikle Turizm sektöründe uzun yıllar tecrübeye sahip, seyahat teknolojileri, yazılımlar ve özellikle yapay zeka üzerine çeşitli firmalara danışmanlık hizmeti veren sevgili dostum Uğursal UĞUR’a sormak istedim. Kendisi ile yaptığım söyleşiden bu konu ile ilgili leb’I derya bilgiler edindim ama en çok dikkatimi çeken ve yazıya dökmeten keyif aldığım konuyu sizlerle bu yazımda paylaşacağım.
Antalya merkezli geliştirilen yapay zekâ destekli CRM sistemi, Guest Relation süreçlerinde devrim yaratıyor. Turizm, sağlık, restoran ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için geliştirilen bu sistem; müşteri ilişkileri yönetimini otomatikleştirerek hem verimliliği artırıyor hem de satış performansını güçlendiriyor.
Özellikle yoğun sezonlarda artan çağrı merkezi yükünü azaltmayı hedefleyen sistem, Call Center verimliliğini %150 oranında artırmayı başarıyor. Antalya’dan doğan bu teknoloji girişimi, kısa sürede Türkiye genelinde yayılmaya başladı.
Yapay Zekâ Destekli CRM Nedir?
Call Center Verimliliğinde %150 Artış
Satış Performansını Artıran Akıllı Algoritma
Yiğit Pala: Apple Deneyimini Türkiye’ye Taşıyor
