Antalya’dan Yükselen Teknoloji: Yapay Zekâ Destekli CRM ile Guest Relation’da Yeni Dönem

Cenk Dağcı
11.03.2026 - 18:11

Günümüzde artık yapay zeka tam anlamı ile hayatımıza girmiş, pozitif yönünden bakmak gerekir se işlerimizi kolaylaştıran, aradığımız bilgiyii mümkün mertebe en çabuk ve en doğru şekilde bizlere sunan bir yapı haline geldi. 

Neler yapılıyor? Nasıl ilerleniyor? Yapay zeka destekli nasıl işlere imzalar atılıyor diye biraz araştırma yapmak istediğimde, özellikle Turizm sektöründe uzun yıllar tecrübeye sahip, seyahat teknolojileri, yazılımlar ve özellikle yapay zeka üzerine çeşitli firmalara danışmanlık hizmeti veren sevgili dostum Uğursal UĞUR’a sormak istedim. Kendisi ile yaptığım söyleşiden bu konu ile ilgili leb’I derya bilgiler edindim ama en çok dikkatimi çeken ve yazıya dökmeten keyif aldığım konuyu sizlerle bu yazımda paylaşacağım. 

Antalya merkezli geliştirilen yapay zekâ destekli CRM sistemi, Guest Relation süreçlerinde devrim yaratıyor. Turizm, sağlık, restoran ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için geliştirilen bu sistem; müşteri ilişkileri yönetimini otomatikleştirerek hem verimliliği artırıyor hem de satış performansını güçlendiriyor.

Özellikle yoğun sezonlarda artan çağrı merkezi yükünü azaltmayı hedefleyen sistem, Call Center verimliliğini %150 oranında artırmayı başarıyor. Antalya’dan doğan bu teknoloji girişimi, kısa sürede Türkiye genelinde yayılmaya başladı.

Yapay Zekâ Destekli CRM Nedir?

Özellikle müşteri ilişkilerine ve müşterii memnuniyetine önem veren ve satış odaklı işletmelerin web sitesi, WhatsApp, Instagram ve diğer dijital kanallardan gelen müşteri taleplerini tek merkezde toplayarak analiz eden ve karşısında gerçekten bir insan varmış gibi otomatik yanıtlayan bir altyapı sunuyor.

Bu sistem yalnızca mesajlara cevap vermekle kalmıyor; müşteriyi tanıyor, geçmiş etkileşimleri analiz ediyor ve talep niyetini anlayarak kişiselleştirilmiş çözümler üretiyor. Böylece Guest Relation ve/veya satış ekipleri, rutin sorular yerine daha kritik müşteri taleplerine odaklanabiliyor.

Guest Relation Süreçlerinde %60 Otomatik Çözüm

Yapılan analizlere göre müşteri taleplerinin yaklaşık %60’ı SSS (Sıkça Sorulan Sorular) altyapısı sayesinde canlı asistana ulaşmadan çözülebiliyor.

Bu durum:

  • Call center operasyon maliyetlerini düşürüyor

  • 7/24 kesintisiz hizmet sağlıyor

  • Yanıt sürelerini saniyelere indiriyor

  • Müşteri memnuniyetini artırıyor

Özellikle otellerde, restoranlarda, hastanelerde ve kliniklerde misafir deneyimi doğrudan iletişim kalitesine bağlı olduğu için, yapay zekâ destekli Guest Relation sistemleri rekabet avantajı sağlıyor.Elbette sadece turizm sektörü değil, tüm sektörlerdeki firmalara hizmet verebiliyor.

Call Center Verimliliğinde %150 Artış

Sistemin en dikkat çeken başarısı ise çağrı merkezi performansındaki artış olarak gözlemleniyor. Otomatik ön eleme ve niyet analizi sayesinde, operatör başına düşen aktif işlem sayısı ciddi şekilde artıyor.

Yapay zekâ:

  • Basit bilgi taleplerini otomatik çözüyor

  • Rezervasyon ve fiyat sorgularını yönlendiriyor

  • Satın alma niyeti yüksek müşterileri önceliklendiriyor

  • Şikâyetleri kategorize ederek ilgili birime aktarıyor

Bu model sayesinde call center verimliliği %150 oranında artarken, işletmeler daha fazla kişiye daha kaliteli hizmet sunabiliyor.

Satış Performansını Artıran Akıllı Algoritma

Yapay zekâ destekli CRM sistemleri yalnızca destek hattı değil; aynı zamanda bir satış asistanı gibi çalışıyor. Kullanıcının mesaj tonunu ve talep içeriğini analiz ederek uygun hizmet önerileri sunuyor.

Bu da:

  • Upsell ve çapraz satış oranlarını artırıyor

  • Dönüşüm oranlarını yükseltiyor

  • Satış sürecini hızlandırıyor

Dijital kanallardan gelen her mesaj artık potansiyel bir satış fırsatına dönüşüyor.

Yiğit Pala: Apple Deneyimini Türkiye’ye Taşıyor

Projenin kurucusu Yiğit Pala, uzun yıllar Apple bünyesinde müşteri ilişkileri ve yapay zekâ projelerinde görev aldı. Amerika’daki müşteri deneyimi sistemlerini Türkiye’ye uyarlayan Pala, Antalya merkezli bu yapay zekâ destekli CRM altyapısını geliştirerek hizmet sektörüne entegre etmeye başladı.

Yiğit Pala, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Müşteri ilişkileri artık manuel yönetilen bir süreç değil. Yapay zekâ destekli CRM sistemleri sayesinde işletmeler müşterilerini tanıyor, talepleri öngörüyor ve daha hızlı çözüm sunabiliyor. Antalya’dan başlayan bu dönüşüm, Türkiye genelinde yeni bir standart oluşturacak.”

Dijital Dönüşümde Antalya İmzası

Turizm ve hizmet sektörünün kalbi olan Antalya, artık yalnızca tatil, seyahat  değil, teknoloji üretimiyle de gündemde olduğunu belirten Uğursal UĞUR, Antalya’nın çok yakında turizm teknolojileri alanında dünya çapında adını 1. Sıraya yazdıracak bir marka olacağını önemle vurguluyor. 

Turizm sektörünün her kanalına yönelik yazılımların, Antalya’da çok ciddi altyapılara sahip teknokent’lerin de oluşması ile birlikte sadece Türkiye çapında değl dünya çapında önemli işlere imzalar attığını belirten Uğursal UĞUR, Oteller için ön büro, muhasebe, stok, depo, insan kaynakları vb departmanlara web tabanlı ve yapay zeka destekli bütünleşik yazılımların en iyisi Antalya’da, Seyahat Acenteleri, Tur Operatörleri için online rezrevasyon, satış, muhasebe, faturalama, online uçak bileti vb yine bütünleşik yazılımlar yine Antalya’dan en yaygın şekilde çıkıyor. Türk kökenli, tamamı ile yerli sermaye B2B online yatak bankaları, Hotspot uygulamaları, mobil uygulamalar, siber güvenlik yazılımları ağırlıklı olarak ve yaygın kullanımı ile Antalya’dan yükseliyor. Artık bu konularda üretim yapan firmalarımız Türkiye genelinde 5.000+ firmaya hizmet verirken, ortalama 50 ülkeye ihracat yapar hale geldiler ve yabancı firmalar tarafından da oldukça tercih edilir haldeler. 

Tüm bunların üzerine bir de yapay zekâ destekli Müşteri İlişkileri Yönetim sistemleri; gelinçe çemberin halkaları tamamlanmış hale geliyor. Teknolojinn her alanında fark yaratan projeler, teknoloji firmalarımızın birbirleri ile yaptıkları seviyeli, profesyonel iş birlikleri sayesinde kalitenin ve hizmetin ön plana çıktığı bir hal alıyor. 

Dijital dünyanın, yapay zeka ile birleştiğ bu ortamlarda giderleri düşürmek, gelirleri yükseltmek ve dolayısı ile aradaki makası açarak karlılığı maksimum seviyeye çıkarmak günümüzün en önemli ticari olgusu olduğu görüşündeyim. 

müşteri memnuniyeti, call center verimliliği ve satış performansı açısından işletmelere önemli avantajlar sağlıyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde müşteri ilişkileri yönetimi, tamamen yapay zekâ destekli otomasyon sistemlerine geçiş yapacak. Antalya’dan doğan bu girişim ise Türkiye’de bu dönüşümün öncülerinden biri olmaya aday.

Yapay zekâ destekli CRM ile daha fazla müşteriye, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmak artık mümkün. Antalya’dan yükselen bu teknoloji, müşteri deneyiminde yeni bir çağ başlatıyor.

