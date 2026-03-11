Antalya’dan Yükselen Teknoloji: Yapay Zekâ Destekli CRM ile Guest Relation’da Yeni Dönem

Projenin kurucusu Yiğit Pala, uzun yıllar Apple bünyesinde müşteri ilişkileri ve yapay zekâ projelerinde görev aldı. Amerika’daki müşteri deneyimi sistemlerini Türkiye’ye uyarlayan Pala, Antalya merkezli bu yapay zekâ destekli CRM altyapısını geliştirerek hizmet sektörüne entegre etmeye başladı.

Yiğit Pala, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Müşteri ilişkileri artık manuel yönetilen bir süreç değil. Yapay zekâ destekli CRM sistemleri sayesinde işletmeler müşterilerini tanıyor, talepleri öngörüyor ve daha hızlı çözüm sunabiliyor. Antalya’dan başlayan bu dönüşüm, Türkiye genelinde yeni bir standart oluşturacak.”

Dijital Dönüşümde Antalya İmzası

Turizm ve hizmet sektörünün kalbi olan Antalya, artık yalnızca tatil, seyahat değil, teknoloji üretimiyle de gündemde olduğunu belirten Uğursal UĞUR, Antalya’nın çok yakında turizm teknolojileri alanında dünya çapında adını 1. Sıraya yazdıracak bir marka olacağını önemle vurguluyor.

Turizm sektörünün her kanalına yönelik yazılımların, Antalya’da çok ciddi altyapılara sahip teknokent’lerin de oluşması ile birlikte sadece Türkiye çapında değl dünya çapında önemli işlere imzalar attığını belirten Uğursal UĞUR, Oteller için ön büro, muhasebe, stok, depo, insan kaynakları vb departmanlara web tabanlı ve yapay zeka destekli bütünleşik yazılımların en iyisi Antalya’da, Seyahat Acenteleri, Tur Operatörleri için online rezrevasyon, satış, muhasebe, faturalama, online uçak bileti vb yine bütünleşik yazılımlar yine Antalya’dan en yaygın şekilde çıkıyor. Türk kökenli, tamamı ile yerli sermaye B2B online yatak bankaları, Hotspot uygulamaları, mobil uygulamalar, siber güvenlik yazılımları ağırlıklı olarak ve yaygın kullanımı ile Antalya’dan yükseliyor. Artık bu konularda üretim yapan firmalarımız Türkiye genelinde 5.000+ firmaya hizmet verirken, ortalama 50 ülkeye ihracat yapar hale geldiler ve yabancı firmalar tarafından da oldukça tercih edilir haldeler.

Tüm bunların üzerine bir de yapay zekâ destekli Müşteri İlişkileri Yönetim sistemleri; gelinçe çemberin halkaları tamamlanmış hale geliyor. Teknolojinn her alanında fark yaratan projeler, teknoloji firmalarımızın birbirleri ile yaptıkları seviyeli, profesyonel iş birlikleri sayesinde kalitenin ve hizmetin ön plana çıktığı bir hal alıyor.

Dijital dünyanın, yapay zeka ile birleştiğ bu ortamlarda giderleri düşürmek, gelirleri yükseltmek ve dolayısı ile aradaki makası açarak karlılığı maksimum seviyeye çıkarmak günümüzün en önemli ticari olgusu olduğu görüşündeyim.

müşteri memnuniyeti, call center verimliliği ve satış performansı açısından işletmelere önemli avantajlar sağlıyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde müşteri ilişkileri yönetimi, tamamen yapay zekâ destekli otomasyon sistemlerine geçiş yapacak. Antalya’dan doğan bu girişim ise Türkiye’de bu dönüşümün öncülerinden biri olmaya aday.

Yapay zekâ destekli CRM ile daha fazla müşteriye, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmak artık mümkün. Antalya’dan yükselen bu teknoloji, müşteri deneyiminde yeni bir çağ başlatıyor.