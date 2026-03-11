onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yaşadıkları İlk Kültür Şokunu Paylaşıp Mizahın Dozunu Yükselten Goygoyseverler

Yaşadıkları İlk Kültür Şokunu Paylaşıp Mizahın Dozunu Yükselten Goygoyseverler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 18:42

İçerisinde büyüdüğünüz aile, akrabalar, arkadaş çevresi değişmeye başladığında dünyanın da oldukça farklı bir yer olduğunu anlıyorsunuz. Farklı dünyalarla tanıştıkça kültür şoku yaşamanız da kaçınılmaz. Ee, herkesin ailesindeki alışkanlık aynı değil sonuçta.

X'te bir kullanıcı 'İlk kültür şokunuz neydi?' diye sorunca, güldüren cevaplar eksik olmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir X hesabının yaptığı bu paylaşım, kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve pek çok alıntı geldi.

Bir X hesabının yaptığı bu paylaşım, kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve pek çok alıntı geldi.
twitter.com

Bakalım kimler neye şaşırmış? :)

Bakalım kimler neye şaşırmış? :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın