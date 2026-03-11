onedio
Kafamıza Kazınan Videolardan Fotoğraflı Kelime Şakalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kafamıza Kazınan Videolardan Fotoğraflı Kelime Şakalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.03.2026 - 16:04

Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 11 Mart Çarşamba günü nelere gülünmüş?

Bilimle başlıyoruz!

twitter.com

Galatasaray Liverpool maçı da goygoycuların radarındaydı.

twitter.com

Bir de tespit...

twitter.com

Daha güçlü bir tespit...

twitter.com

Bir de tavsiye...

twitter.com
Böyle düzlüklere ihtiyacımız var.

twitter.com

Dünyanın en kolay sorusu...

twitter.com

Gibi...

twitter.com

İkonik bir foto...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
