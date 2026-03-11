Sabah Baştan Ayağa Mavi Uyanan Adam Doktorları Bile Güldürdü: Sebebi Nevresim Çıktı!
Sabah uyandığında aynaya bakıp kendini tanıyamamak nasıl hissettirir? İngiltere’de yaşayan Tommy Lynch için yaşanan durum tam olarak buydu. 42 yaşındaki adam, yıkanmadan kullanılan lacivert nevresimlerde iki gece uyuduktan sonra baştan ayağa mavi renge bürünmüş halde uyandı. Doktorlar önce ciddi sağlık sorunu düşündü, ardından olayın aslı ortaya çıkınca hastane odasında kahkahalar yükseldi.
Sabah uyandığında kendini "Avatar" gibi görünce soluğu hastanede aldı
Hastanede oksijen verildi, doktorlar ciddi hastalık ihtimalini araştırmaya başladı
