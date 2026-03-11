Sabah Baştan Ayağa Mavi Uyanan Adam Doktorları Bile Güldürdü: Sebebi Nevresim Çıktı!

Queen’s Hospital Burton’daki acil servise götürülen Lynch, hastaneye gelir gelmez doktorların dikkatini çekti. Personel kısa sürede etrafında toplandı ve adam oksijen desteğine alındı. Doktorlar kan dolaşımı problemi, oksijen eksikliği ya da nadir görülen hastalık ihtimallerini değerlendirmeye başladı.

Kan almak için hazırlanan doktorlardan biri, işlem öncesinde kolunu alkolle silmek istedi. Tam o anda beklenmedik olay yaşandı. Kullanılan pamuk anında maviye döndü. Lynch için o an her şey netleşti.

Tommy Lynch’e arkadaşı tarafından lacivert çarşaf takımı hediye edilmişti. Soğuk geçen gecelerde daha sıcak uyuması için verilen bu çarşaflar doğrudan yatağa serildi. Ancak tekstil ürünlerinde sık görülen boya kalıntısı nedeniyle renk vücuda geçti.

Hastanedeki doktorlar olayın gerçek sebebini öğrendiğinde büyük kahkaha attı. Lynch ise 'Herkes bana hayalet görmüş gibi bakıyordu. Resepsiyona gidip ‘Merhaba, mavi uyandım’ demek hayatımın en garip anıydı' sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Vücudundaki mavi rengin tamamen çıkması yaklaşık bir hafta sürdü.