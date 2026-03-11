onedio
Sabah Baştan Ayağa Mavi Uyanan Adam Doktorları Bile Güldürdü: Sebebi Nevresim Çıktı!

Gökçe Cici
11.03.2026 - 16:05

Sabah uyandığında aynaya bakıp kendini tanıyamamak nasıl hissettirir? İngiltere’de yaşayan Tommy Lynch için yaşanan durum tam olarak buydu. 42 yaşındaki adam, yıkanmadan kullanılan lacivert nevresimlerde iki gece uyuduktan sonra baştan ayağa mavi renge bürünmüş halde uyandı. Doktorlar önce ciddi sağlık sorunu düşündü, ardından olayın aslı ortaya çıkınca hastane odasında kahkahalar yükseldi.

Kaynak

Sabah uyandığında kendini "Avatar" gibi görünce soluğu hastanede aldı

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki inşaat işçisi Tommy Lynch, iki gece boyunca lacivert nevresimlerde uyuduktan sonra sabah uyandığında vücudunun tamamen mavi renge dönüştüğünü fark etti. Aynaya baktığında gördüğü görüntüyü daha sonra 'Avatar filminden çıkmış gibiydim' sözleriyle anlatacaktı.

Üstelik yalnızca rengi değişmemişti. Lynch o sabah aşırı yorgun hissediyordu. Kapısını çalan arkadaşı Del, onu görünce adeta donup kaldı. Daha önce bakım görevlisi olarak çalışmış olan Del, rengin ciddi sağlık sorunu olabileceğini düşünerek hemen hastaneye gitmeleri gerektiğini söyledi.

Hastanede oksijen verildi, doktorlar ciddi hastalık ihtimalini araştırmaya başladı

Queen’s Hospital Burton’daki acil servise götürülen Lynch, hastaneye gelir gelmez doktorların dikkatini çekti. Personel kısa sürede etrafında toplandı ve adam oksijen desteğine alındı. Doktorlar kan dolaşımı problemi, oksijen eksikliği ya da nadir görülen hastalık ihtimallerini değerlendirmeye başladı.

Kan almak için hazırlanan doktorlardan biri, işlem öncesinde kolunu alkolle silmek istedi. Tam o anda beklenmedik olay yaşandı. Kullanılan pamuk anında maviye döndü. Lynch için o an her şey netleşti.

Tommy Lynch’e arkadaşı tarafından lacivert çarşaf takımı hediye edilmişti. Soğuk geçen gecelerde daha sıcak uyuması için verilen bu çarşaflar doğrudan yatağa serildi. Ancak tekstil ürünlerinde sık görülen boya kalıntısı nedeniyle renk vücuda geçti.

Hastanedeki doktorlar olayın gerçek sebebini öğrendiğinde büyük kahkaha attı. Lynch ise 'Herkes bana hayalet görmüş gibi bakıyordu. Resepsiyona gidip ‘Merhaba, mavi uyandım’ demek hayatımın en garip anıydı' sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Vücudundaki mavi rengin tamamen çıkması yaklaşık bir hafta sürdü.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
