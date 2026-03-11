onedio
Hapisten Çıktı, Bill Gates'i Tarihe Gömdü! Binance Kurucusunun İnanılmaz Serveti

Dilara Şimşek
11.03.2026 - 16:46

Kripto para dünyasının en tartışmalı ve en güçlü isimlerinden biri olan Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ),  küllerinden doğdu. Geçtiğimiz dönemde ABD’de hapis cezası alan ve CEO’luk koltuğuna veda eden Zhao, kripto piyasasındaki tarihi yükselişle birlikte servetini rekor seviyeye taşıdı. Forbes’un 2026 Dünya Milyarderleri listesine göre CZ, 110 milyar dolarlık servetiyle teknoloji devi Bill Gates’i bile sollayarak dünyanın en zengin 17'nci kişisi oldu.

4 ay hapis yattı, servetini 47 milyar dolar artırdı.

Sadece 1,5 yıl önce kara para aklamayı önleme programındaki eksiklikler nedeniyle 50 milyon dolar ceza ödeyen ve 4 ay hapis yatan Zhao için 'devri kapandı' yorumları yapılıyordu. Ancak piyasaların toparlanmasıyla birlikte CZ’nin net serveti son bir yılda tam 47 milyar dolar artış gösterdi. Bugün dünyada serveti 100 milyar dolar barajını aşan 20 kişiden biri konumunda olan Zhao, Michael Bloomberg ve Jeff Yass gibi finans devlerini de listelerde geride bıraktı.

Zhao’nun servetinin ana kaynağı, hisselerinin büyük bölümünü elinde tuttuğu Binance olmaya devam ediyor. Veri platformu Artemis’in analizlerine göre Binance, 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, en yakın rakiplerinden Coinbase’in gelirinin yaklaşık iki buçuk katına tekabül ediyor. Yıllık 30 trilyon doları aşan işlem hacmiyle borsa, sektördeki sarsılmaz yerini koruyor. Zhao servet büyüklüğü açısından Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates’i geride bıraktı.

CZ’nin yükselişinde, ABD’deki siyasi iklimin değişmesi de büyük rol oynadı.

Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi ve kripto dostu politikaları, Binance üzerindeki baskıyı hafifletti. Trump’ın geçtiğimiz yıl CZ için af kararı çıkarması, ikili arasındaki buzları eritti. Hatta Zhao’nun, Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial ile yakın temas kurması ve Mar-a-Lago’daki etkinliklerde boy göstermesi, sektörde 'yeni bir dönem başlıyor' şeklinde yorumlandı.

Büyük yükselişe rağmen Binance’in başı dertten tamamen kurtulmuş değil. Şirketin, İran’a yönelik 1 milyar dolarlık işlem akışını raporlayan soruşturmacıları işten çıkardığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Binance yönetimi ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek uyum politikalarının her zamankinden daha güçlü olduğunu savunuyor.

