Hapisten Çıktı, Bill Gates'i Tarihe Gömdü! Binance Kurucusunun İnanılmaz Serveti

Sadece 1,5 yıl önce kara para aklamayı önleme programındaki eksiklikler nedeniyle 50 milyon dolar ceza ödeyen ve 4 ay hapis yatan Zhao için 'devri kapandı' yorumları yapılıyordu. Ancak piyasaların toparlanmasıyla birlikte CZ’nin net serveti son bir yılda tam 47 milyar dolar artış gösterdi. Bugün dünyada serveti 100 milyar dolar barajını aşan 20 kişiden biri konumunda olan Zhao, Michael Bloomberg ve Jeff Yass gibi finans devlerini de listelerde geride bıraktı.

Zhao’nun servetinin ana kaynağı, hisselerinin büyük bölümünü elinde tuttuğu Binance olmaya devam ediyor. Veri platformu Artemis’in analizlerine göre Binance, 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, en yakın rakiplerinden Coinbase’in gelirinin yaklaşık iki buçuk katına tekabül ediyor. Yıllık 30 trilyon doları aşan işlem hacmiyle borsa, sektördeki sarsılmaz yerini koruyor. Zhao servet büyüklüğü açısından Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates’i geride bıraktı.