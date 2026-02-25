Türkiye’nin En Zenginleri Belli Oldu: Forbes 2026 Listesinde Sürpriz İsim

Forbes 2026 Milyarderler Listesi’ni güncelledi. Türkiye’nin en zengin isimleri belli oldu. Türk iş dünyasının devleri milyar dolarlık servetleriyle listedeki yerlerini sağlamlaştırdı. “Türkiye’nin en zenginleri” listesinin en büyük sürprizi savunma sanayiinden geldi.

Listenin birinci sırasında Murat Ülker yer aldı. Yıllardır tahtını kimselere kaptırmayan Ülker’in serveti 5 milyar 300 milyon dolar olarak açıklandı. “2026 yılında da Türkiye’nin en zengin ismi” ünvanını koruyan Ülker’i Şaban Cemil Kazancı izledi. Kazancı’nın serveti 5 milyar 100 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İki isim arasında servet makasının daralması dikkat çekti.