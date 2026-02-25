Türkiye’nin En Zenginleri Belli Oldu: Forbes 2026 Listesinde Sürpriz İsim
Forbes 2026 Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu. Bu yılki listenin en büyük sürprizi Selçuk Bayraktar'dan geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 2 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle ilk kez listenin ilk 10'unda yer aldı. Listenin zirvesinde ise yıllardır 'en zengin' ünvanını koruyan Murat Ülker yer aldı. Forbes verilerine göre Ülker, 5 milyar 300 milyon dolar servetin sahibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin en zenginleri belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Forbes 2026 listesinde sürpriz isim.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın