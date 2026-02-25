onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin En Zenginleri Belli Oldu: Forbes 2026 Listesinde Sürpriz İsim

Türkiye’nin En Zenginleri Belli Oldu: Forbes 2026 Listesinde Sürpriz İsim

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.02.2026 - 10:53

Forbes 2026 Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu. Bu yılki listenin en büyük sürprizi Selçuk Bayraktar'dan geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 2 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle ilk kez listenin ilk 10'unda yer aldı. Listenin zirvesinde ise yıllardır 'en zengin' ünvanını koruyan Murat Ülker yer aldı. Forbes verilerine göre Ülker, 5 milyar 300 milyon dolar servetin sahibi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin en zenginleri belli oldu.

Türkiye'nin en zenginleri belli oldu.

Forbes 2026 Milyarderler Listesi’ni güncelledi. Türkiye’nin en zengin isimleri belli oldu. Türk iş dünyasının devleri milyar dolarlık servetleriyle listedeki yerlerini sağlamlaştırdı. “Türkiye’nin en zenginleri” listesinin en büyük sürprizi savunma sanayiinden geldi. 

Listenin birinci sırasında Murat Ülker yer aldı. Yıllardır tahtını kimselere kaptırmayan Ülker’in serveti 5 milyar 300 milyon dolar olarak açıklandı. “2026 yılında da Türkiye’nin en zengin ismi” ünvanını koruyan Ülker’i Şaban Cemil Kazancı izledi. Kazancı’nın serveti 5 milyar 100 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İki isim arasında servet makasının daralması dikkat çekti.

Forbes 2026 listesinde sürpriz isim.

Forbes 2026 listesinde sürpriz isim.

2026 listesine damga vuran isim Selçuk Bayraktar oldu. Listeye ilk kez adım atan Bayraktar,  2 milyar 700 milyon dolar servetiyle listeye 9'uncu sıradan girdi.

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi:

  • Murat Ülker-5,3 milyar dolar

  • Şaban Cemil Kazancı-5,1 milyar dolar

  • Erman Ilıcak - 3,7 milyar dolar

  • Feridun Geçgel - 3,4 milyar dolar

  • Ferit Faik Şahenk - 3,1 milyar dolar

  • Semahat Sevim Arsel - 3,1 milyar dolar

  • Filiz Şahenk - 2,9 milyar dolar

  • Mustafa Rahmi Koç - 2,7 milyar dolar

  • Selçuk Bayraktar - 2,7 milyar dolar

  • Mehmet Sinan Tara- 2,6 milyar dolar

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın