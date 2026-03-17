Survivor’da Yaşanan Kavgadan Finaliyle Şaşırtan Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17 Mart Salı günü televizyon dünyasında yine yoğun bir gündem öne çıktı. Gün boyunca ekrana gelen programların yanı sıra dizilerin setlerinden gelen haberler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından açıklanan reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Dizilerden paylaşılan sahneler ve kamera arkası görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Oyuncularla ilgili kulis bilgileri ve kadrolarda yaşanan değişiklikler günün konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Ekran rekabeti sürerken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da gündemdeki yerini korudu. 17 Mart Salı günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde test sonucunun pozitif gelmesinin ardından kadrodan çıkarılmıştı.

Dizinin yeni başrolü Burak Serdar Şanal ekiple bir araya geldi. Oyuncu Adem Türkyılmaz, ekibin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflar gündem oldu.

Teşkilat’ta Hilal’in ailesi senaryoya dahil edilecek.

Yapım ekibi yeni karakterler için çalışmalarını sürdürüyor. Anne ve baba rolleri için henüz kesinleşmiş isimler yok. Oyuncu seçim süreci devam ediyor ve birçok isimle görüşmeler yapıldığı konuşuluyor. Bakalım roller için hangi isimlerle anlaşılacak?

Survivor'da Gözde'nin kolundan tutup iten ve sert sözler söyleyen Engincan'a Acun Ilıcalı sert çıktı.

Sinirlerine hakim olamayan Engincan, sosyal medyada da gündem olan görüntülerde Gözde'yi kolundan tutup itti ve bağırarak sert sözler söyledi. Öfkesini kontrol edemeyen Engincan daha sonra kendi üstünü parçaladı. Engincan'ın adada sandalye fırlattığı öğrenildi.

Görüntülerin ardından Acun Ilıcalı ada konseyinde Engincan'a sert çıktı. Engincan'ın sözlerini söylerken uzun süre biplendi. Ilıcalı, 'Böyle konuşamazsın. Bu programda bir kadınla böyle konuşamazsın kardeşim. Git erkekle konuş, sen bu programa gelmiş bir kızla bu şekilde konuşamazsın! Sen öncesinde yüz kere de haklı olabilirsin bu beni ilgilendirmiyor. Yerden yere... Lafa bak sen! Ve bir de fiziksel temas. Sana göre değil; bu fiziki temas. Söylediği her şey doğru! Biz bunu kabul etmiyoruz. İki ödülden men ediyoruz seni' dedi.

İzleyiciler de finaliyle hafızalarda yer eden dizileri sıraladı.

Netflix, “ilk dizi finali şokunuz” tweetini paylaşınca etkileşimler de havada uçuştu. Diziseverler alıntılarda buluştu ve bir türlü unutamadıkları o final sahnelerini paylaştı. Biz de sizler için derledik…

Geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşan Vefa Sultan, Ramazan ayı boyunca her gün TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı dizi hafta içi her akşam yayınlandı. Dizinin final bölümünün ise bu akşam yayınlanacağı öğrenildi.

Atv'de yayınlanan ve domuz eti sahnesiyle tepki çeken Aynı Yağmur Altında dizisi düşük seyreden reytingleri sebebiyle final kararı aldı.

Gani Müjde, X hesabından dizi için 'Bu tür dizilerin yapılmasına karşı değilim sosyolojik bir vakadır ama konuların adil işlenemediği kanaatindeyim. İçinde bulunduğumuz 'hukuki' şartlardan dolayı senaristler dindar insanlara 'torpil' yapıp; seküler yaşamlara abartılı bir şekilde yüklenmek zorunda kalıyorlar. Ve olmuyor işte. Bunu artık muhafazakar seyirci bile kabul etmiyor anlaşılan. Keşke bizi ayıran değil de birleştiren konulara odaklansak...' yorumunu yaptı.

Aynı Yağmur Altında’nın başrollerinde yer alan Bahar Şahin ve Burak Tozkoparan’ın son bölümdeki sahneleri X’te gündem oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Beliz karakterine hayat veren Bahar Şahin’in birkaç bölüm önceki sahneleri X’te gündem olmuş, genç oyuncuya iltifatlar gelmişti. Şimdiyse Burak Tozkoparan ile olan bir sahneleri paylaşıldı. İkilinin birbirleriyle olan uyumu çok beğenilirken, oyunculukları da takdirleri topladı. Dizinin final kararı vermesi nedeniyle diziseverler başrollerin başka bir projeyle yeniden bir araya gelmesi gerektiğine dair yorumlarını sıraladı.

Yalı Çapkını’ndan sonra yeni adresi merak edilen Mert Ramazan Demir Delikanlı dizisiyle ekranlara dönüş hazırlığında.

Birsen Altuntaş dizinin yayın günü için iki ihtimal olduğunu dile getirerek ya çarşamba ya da perşembe günleri yayınlanacağını söyledi. Dizi çarşamba günü yayınlanırsa Yeraltı ve Eşref Rüya’nın rakibi; perşembe günü yayınlanırsa da Sevdiğim Sensin ve Halef’in rakibi olacak. 

Son dönemlerde reytingler nedeniyle erken final yapan diziler artışa geçtiği için Delikanlı’nın rakiplerine iyi karar vermesi gerekiyor. Şu an için her iki gündeki diziler de sabit bir izleyici kitlesi yakalamış durumda. Bakalım hangi günde karar kılınacak?

Doktor Başka Hayatta dizisi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım güçlü hikayesiyle öne çıkıyor. Dizi gerçek hikayeden ilham alınarak hazırlanmış bir senaryoya sahip. Ana karakterin yaşadığı hafıza kaybı hikayenin merkezinde yer alıyor. Bu durum dizinin akışını belirleyen en önemli unsurlardan biri. İnan karakteri uzun yıllık bir zaman dilimini hatırlamıyor ve hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Ancak karşılaştığı değişimler onu şaşırtıyor. 

Son bölümde de bu durum çarpıcı bir sahneyle ekrana yansıdı. İnan karakteri günlük hayatın içinde basit bir alışveriş sırasında fiyatları fark etti. Fiyatların geldiği noktayı görünce şaşkınlık yaşadı. İzleyiciler sahneyle ilgili yorumlarını sosyal medyada paylaştı.

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne 1 milyon TL'lik soru damga vurdu.

Uzun bir aranın ardından açılan 1 milyon TL değerindeki soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. Soruda, '23 Nisan 1920, hicri takvime göre hangi ayın dördüncü günüdür?' diye soruldu. Sorunun ardından yarışmadan çekilen yarışmacı, çekilmesinin ardından doğru cevabı verdi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
