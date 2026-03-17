Survivor’da Yaşanan Kavgadan Finaliyle Şaşırtan Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
17 Mart Salı günü televizyon dünyasında yine yoğun bir gündem öne çıktı. Gün boyunca ekrana gelen programların yanı sıra dizilerin setlerinden gelen haberler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından açıklanan reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Dizilerden paylaşılan sahneler ve kamera arkası görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Oyuncularla ilgili kulis bilgileri ve kadrolarda yaşanan değişiklikler günün konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Ekran rekabeti sürerken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da gündemdeki yerini korudu. 17 Mart Salı günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde test sonucunun pozitif gelmesinin ardından kadrodan çıkarılmıştı.
Teşkilat’ta Hilal’in ailesi senaryoya dahil edilecek.
Survivor'da Gözde'nin kolundan tutup iten ve sert sözler söyleyen Engincan'a Acun Ilıcalı sert çıktı.
İzleyiciler de finaliyle hafızalarda yer eden dizileri sıraladı.
Geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşan Vefa Sultan, Ramazan ayı boyunca her gün TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıktı.
Atv'de yayınlanan ve domuz eti sahnesiyle tepki çeken Aynı Yağmur Altında dizisi düşük seyreden reytingleri sebebiyle final kararı aldı.
Aynı Yağmur Altında’nın başrollerinde yer alan Bahar Şahin ve Burak Tozkoparan’ın son bölümdeki sahneleri X’te gündem oldu.
Yalı Çapkını’ndan sonra yeni adresi merak edilen Mert Ramazan Demir Delikanlı dizisiyle ekranlara dönüş hazırlığında.
Doktor Başka Hayatta dizisi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.
Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne 1 milyon TL'lik soru damga vurdu.
