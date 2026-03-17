onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mert Ramazan Demir’li Delikanlı Dizisinin Yayın Günü İçin İhtimaller Sıralandı: Kime Rakip Olacak?

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı Delikanlı dizisi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesi yakalayan genç oyuncunun yeni projesinin hangi gün olacağı ve ne zaman başlayacağı da sıkça sorulan sorulardan. Şimdiyse gazeteci Birsen Altuntaş yayın gününe dair sorulan soruyu yanıtladı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalı Çapkını’ndan sonra yeni adresi merak edilen Mert Ramazan Demir Delikanlı dizisiyle ekranlara dönüş hazırlığında.

Show TV’de başlayacak olan dizide başrolde Mert Ramazan Demir’e Mina Demirtaş eşlik edecek. Aynı zamanda Salih Bademci, Melis Sezen, Fırat Altunmeşe gibi sektörün önde gelen isimleri de kadroda. Hem kadrosu hem de hikayesiyle heyecan yaratmayı başaran projenin geçtiğimiz hafta ilk tanıtımı yayınlanmıştı.

Şimdiyse bir dizisever Birsen Altuntaş’a yayın günü için detayları sordu.

Birsen Altuntaş iki ihtimal olduğunu dile getirerek ya çarşamba ya da perşembe günleri yayınlanacağını dile getirdi. Dizi çarşamba günü yayınlanırsa Yeraltı ve Eşref Rüya’nın rakibi; perşembe günü yayınlanırsa da Sevdiğim Sensin ve Halef’in rakibi olacak. 

Son dönemlerde reytingler nedeniyle erken final yapan diziler artışa geçtiği için Delikanlı’nın rakiplerine iyi karar vermesi gerekiyor. Şu an için her iki gündeki diziler de sabit bir izleyici kitlesi yakalamış durumda. Bakalım hangi günde karar kılınacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın