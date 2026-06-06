article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Doğanın Kliması Tüm Hafta İstanbul'u Serinletecek: AKOM Günleri Açıkladı

Doğanın Kliması Tüm Hafta İstanbul'u Serinletecek: AKOM Günleri Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 23:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul genelinde önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen poyraz rüzgarları, hava sıcaklıklarının hissedilen derecesini düşürerek kent sakinlerine rahat bir nefes aldıracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan güncel meteorolojik verilere göre, mega kentte hafta genelinde yağış öngörülmezken, güneşli gökyüzü etkisini sürdürecek. Gün içinde 30 dereceye kadar yükselmesi beklenen termometre değerleri, kuzeydoğudan esecek serin rüzgarlar sayesinde dengede kalacak.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuzey yönlü rüzgarlar hafta boyunca kent genelinde serinletici bir etki oluşturacak

Kuzey yönlü rüzgarlar hafta boyunca kent genelinde serinletici bir etki oluşturacak

AKOM yetkililerinden alınan bilgilere göre, doğanın kliması olarak nitelendirilen poyraz rüzgarı, hafta boyunca saatte 15 ila 40 kilometre hıza ulaşarak zaman zaman kuvvetli şekilde esecek. Cumartesi günü sabah saatlerinde 20 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, günün ilerleyen saatlerinde 30 dereceye kadar tırmanırken, akşam saatlerinde 25, gece ise 21 dereceye kadar gerileyecek. Gün ortasında hızı saatte 10 ila 30 kilometre arasında değişen rüzgarlar, nem oranının yükselmesini engelleyerek bunaltıcı hava dalgasının önüne geçecek.

Meteoroloji raporu önümüzdeki günlerin hava tahminlerini detaylı verilerle ortaya koyacak

Meteoroloji raporu önümüzdeki günlerin hava tahminlerini detaylı verilerle ortaya koyacak

Haftalık raporda yer alan verilere göre İstanbul’u önümüzdeki günlerde bekleyen gökyüzü hareketleri ve sıcaklık değerleri şu şekilde sıralanacak:

  • 7 Haziran Pazar: Gökyüzünün parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, sıcaklık en düşük 19, en yüksek 30 derece seviyesinde kalacak.

  • 8 Haziran Pazartesi: Haftanın ilk gününde açık ve güneşli bir hava hakimiyet kurarken, sıcaklık değerleri en düşük 18, en yüksek 28 dereceyi gösterecek.

  • 9 Haziran Salı: Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü altındaki mega kentte, en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyi bulacak.

  • 10 Haziran Çarşamba ve 11 Haziran Perşembe: Hafta ortasında etkisini artıran güneşli hava ile birlikte sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 28 derece civarında seyredeceği öngörülecek.

  • 12 Haziran Cuma: Hafta sonuna yaklaşırken de açık hava varlığını koruyacak, sıcaklık en düşük 19, en yüksek 29 dereceye kadar ulaşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın