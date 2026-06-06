Doğanın Kliması Tüm Hafta İstanbul'u Serinletecek: AKOM Günleri Açıkladı

Haftalık raporda yer alan verilere göre İstanbul’u önümüzdeki günlerde bekleyen gökyüzü hareketleri ve sıcaklık değerleri şu şekilde sıralanacak:

7 Haziran Pazar: Gökyüzünün parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, sıcaklık en düşük 19, en yüksek 30 derece seviyesinde kalacak.

8 Haziran Pazartesi: Haftanın ilk gününde açık ve güneşli bir hava hakimiyet kurarken, sıcaklık değerleri en düşük 18, en yüksek 28 dereceyi gösterecek.

9 Haziran Salı: Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü altındaki mega kentte, en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyi bulacak.

10 Haziran Çarşamba ve 11 Haziran Perşembe: Hafta ortasında etkisini artıran güneşli hava ile birlikte sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 28 derece civarında seyredeceği öngörülecek.