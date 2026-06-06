Doğanın Kliması Tüm Hafta İstanbul'u Serinletecek: AKOM Günleri Açıkladı
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İstanbul genelinde önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen poyraz rüzgarları, hava sıcaklıklarının hissedilen derecesini düşürerek kent sakinlerine rahat bir nefes aldıracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan güncel meteorolojik verilere göre, mega kentte hafta genelinde yağış öngörülmezken, güneşli gökyüzü etkisini sürdürecek. Gün içinde 30 dereceye kadar yükselmesi beklenen termometre değerleri, kuzeydoğudan esecek serin rüzgarlar sayesinde dengede kalacak.
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Kuzey yönlü rüzgarlar hafta boyunca kent genelinde serinletici bir etki oluşturacak
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Meteoroloji raporu önümüzdeki günlerin hava tahminlerini detaylı verilerle ortaya koyacak
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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