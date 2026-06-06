Niğde'yi Sel Vurdu: Araçlar Suya Kapıldı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde etkili olan olumsuz hava şartları, Niğde ve Elazığ'da sel felaketlerine yol açtı. Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı durma noktasına getirirken, Niğde'den gelen acı haber üzüntü yarattı. Kent genelinde ikindi saatlerinde başlayan şiddetli dolu yağışı, çevreyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yağışın ardından oluşan güçlü sel suları sebebiyle sürücüler yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti.
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Niğde'nin Gümüşler beldesinde aniden yükselen sel suları can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı.
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde taşan sel suları ulaşımın aksamasına neden oldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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