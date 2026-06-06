Niğde'yi Sel Vurdu: Araçlar Suya Kapıldı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Afetin en ağır faturası Niğde’nin Gümüşler beldesinde ödendi. Beldede aniden yükselen sel sularına kapılan 3 araç sürüklenirken, 6 vatandaş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarın ardından bölgeye hızla AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla sudan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede tedavi altına alınan 42 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin tedavisinin sürdüğü, diğer 4 kişinin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, afete 39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Vali Akmeşe, su tahliye ve hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirterek, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı diledi ve İçişleri Bakanı’nın da geçmiş olsun mesajlarını iletti.