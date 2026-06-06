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Niğde'yi Sel Vurdu: Araçlar Suya Kapıldı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'yi Sel Vurdu: Araçlar Suya Kapıldı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 22:49
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Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde etkili olan olumsuz hava şartları, Niğde ve Elazığ'da sel felaketlerine yol açtı. Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı durma noktasına getirirken, Niğde'den gelen acı haber üzüntü yarattı. Kent genelinde ikindi saatlerinde başlayan şiddetli dolu yağışı, çevreyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yağışın ardından oluşan güçlü sel suları sebebiyle sürücüler yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti.

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Niğde'nin Gümüşler beldesinde aniden yükselen sel suları can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı.

Niğde'nin Gümüşler beldesinde aniden yükselen sel suları can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı.

Afetin en ağır faturası Niğde’nin Gümüşler beldesinde ödendi. Beldede aniden yükselen sel sularına kapılan 3 araç sürüklenirken, 6 vatandaş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarın ardından bölgeye hızla AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla sudan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede tedavi altına alınan 42 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin tedavisinin sürdüğü, diğer 4 kişinin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, afete 39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Vali Akmeşe, su tahliye ve hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirterek, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı diledi ve İçişleri Bakanı’nın da geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde taşan sel suları ulaşımın aksamasına neden oldu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde taşan sel suları ulaşımın aksamasına neden oldu.

Bir diğer sel haberi ise Elazığ’dan geldi. Kovancılar ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, Karıncaköy mevkisinde sel taşkınlarına neden oldu. Dağlardan gelen çamurlu sel sularının karayoluna taşması sonucu Elazığ-Tunceli yolu tamamen ulaşıma kapandı. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, aracının içinde mahsur kalarak korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine intikal eden AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri mahsur kalan sürücüyü güvenli bir şekilde kurtardı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren hummalı çalışmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da olay yerine giderek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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