Doktor Başka Hayatta’da 12 Yıllık Hafıza Kaybının Ardından Enflasyonla Yüzleşme Sahnesi Gündem Oldu

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım güçlü hikayesiyle öne çıkıyor. Dizi gerçek hikayeden ilham alınarak hazırlanmış bir senaryoya sahip. Ana karakterin yaşadığı hafıza kaybı hikayenin merkezinde yer alıyor. Bu durum dizinin akışını belirleyen en önemli unsurlardan biri. İnan karakteri uzun yıllık bir zaman dilimini hatırlamıyor ve hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Ancak karşılaştığı değişimler onu şaşırtıyor.

Son bölümde de bu durum çarpıcı bir sahneyle ekrana yansıdı. İnan karakteri günlük hayatın içinde basit bir alışveriş sırasında fiyatları fark etti. Fiyatların geldiği noktayı görünce şaşkınlık yaşadı. İzleyiciler sahneyle ilgili yorumlarını sosyal medyada paylaştı.