Bayramda 2. ve 3. Günü Plan Yapanlar Dikkat: Meteoroloji 76 Şehri Uyardı, Sıcaklıklar Aniden Düşüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2026 - 09:51
Türkiye genelinde etkili olan sıcak ve güneşli hava, yerini ani bir serinlemeye ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bayramın ilk günü güneş yüzünü gösterse de hemen ardından Balkanlar üzerinden gelecek yeni hava kütlesiyle sıcaklıklar 5 ila 6 derece birden azalacak ve yağışlı hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak.

Türkiye genelinde bayram süresince hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanması ve gök gürültülü sağanak yağışların geniş bir alana yayılması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün hakim olan güneşli ve sıcak hava dalgası kısa süre içinde yerini serin bir atmosfere bırakacak. Özellikle bayram planı yapan vatandaşların, yarından itibaren kapıyı çalacak olan ani sıcaklık düşüşlerine ve kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Bugün yurt genelinde genel olarak açık ve güneşli bir gökyüzü hakim olurken, büyükşehirlerde termometreler yüksek değerleri göstermeye devam ediyor. Gün içinde İstanbul'da sıcaklığın 27, Ankara'da 25, İzmir'de 30 ve Muğla'da ise 34 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Ancak öğle saatlerinin ardından Akdeniz ve Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde yerel yağış geçişleri görülebilecek. Bu kapsamda Denizli, Konya, Kayseri, Ankara, Trabzon, Giresun, Erzurum ve çevre illerin iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak.

Asıl köklü hava değişimi ise yarından itibaren kendisini hissettirecek. Balkanlar ve Yunanistan üzerinden hareket eden yeni bir yağışlı sistem, Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Bu sistemle birlikte hava sıcaklıkları birçok kentte 5-6 derece birden gerileyecek ve bunaltıcı hava yerini serinliğe bırakacak.

Bayramın üçüncü gününe denk gelen cuma günü ise yağış dalgası doruk noktasına ulaşıyor. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale kıyıları hariç tutulursa, ülkenin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar yaşamı etkileyecek. Cumartesi günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşarak devam edecek olan yağışlı sistem, pazar günü itibarıyla ülkeyi tamamen terk edecek ve hava yeniden normal seyrine dönecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
