Bayramda 2. ve 3. Günü Plan Yapanlar Dikkat: Meteoroloji 76 Şehri Uyardı, Sıcaklıklar Aniden Düşüyor

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün hakim olan güneşli ve sıcak hava dalgası kısa süre içinde yerini serin bir atmosfere bırakacak. Özellikle bayram planı yapan vatandaşların, yarından itibaren kapıyı çalacak olan ani sıcaklık düşüşlerine ve kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Bugün yurt genelinde genel olarak açık ve güneşli bir gökyüzü hakim olurken, büyükşehirlerde termometreler yüksek değerleri göstermeye devam ediyor. Gün içinde İstanbul'da sıcaklığın 27, Ankara'da 25, İzmir'de 30 ve Muğla'da ise 34 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Ancak öğle saatlerinin ardından Akdeniz ve Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde yerel yağış geçişleri görülebilecek. Bu kapsamda Denizli, Konya, Kayseri, Ankara, Trabzon, Giresun, Erzurum ve çevre illerin iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak.

Asıl köklü hava değişimi ise yarından itibaren kendisini hissettirecek. Balkanlar ve Yunanistan üzerinden hareket eden yeni bir yağışlı sistem, Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Bu sistemle birlikte hava sıcaklıkları birçok kentte 5-6 derece birden gerileyecek ve bunaltıcı hava yerini serinliğe bırakacak.

Bayramın üçüncü gününe denk gelen cuma günü ise yağış dalgası doruk noktasına ulaşıyor. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale kıyıları hariç tutulursa, ülkenin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar yaşamı etkileyecek. Cumartesi günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşarak devam edecek olan yağışlı sistem, pazar günü itibarıyla ülkeyi tamamen terk edecek ve hava yeniden normal seyrine dönecek.