Saniyeler İçinde Rekor Kırdı: Dünyanın En Pahalı Telefon Numarası 40 Milyon Liraya Satıldı

'En Asil Numaralar' adıyla organize edilen prestijli yardım etkinliğinde, peş peşe yedi rakamından oluşan '058-7777777' numaralı cep telefonu hattı satışa çıkarıldı. Başlangıç fiyatı 1.2 milyon lira olarak belirlenen numara için salondaki katılımcılar kıyasıya bir yarışa girdi. Gelen peş peşe tekliflerle birlikte saniyeler içinde fiyatı katlanan hat, nihayetinde 40 milyon liralık akılalmaz bir bedelle yeni sahibinin oldu. Bu dudak uçuklatan rakam, satışı yapılan hattı dünyanın en pahalı telefon numarası konumuna taşıdı.

Gecede milyonların havada uçuştuğu tek an telefon numarası satışı değildi. Arap kültüründe büyük bir zenginlik ve statü göstergesi olarak kabul edilen kısa haneli araç plakaları da büyük ilgi gördü. Üzerinde sadece 'O66' ve 'X63' yazan nadide plakalar için teklifler adeta yarıştı. Bu özel araç plakalarının her biri 50 milyon lira barajını aşarak rekor fiyatlardan alıcı buldu. Ayrıca beş rakamlı başka bir özel hat da yine milyon dolarlık bedeliyle gecenin en çok konuşulan satışları arasına girmeyi başardı. Katılımcılar, bölgede adeta lüks bir gayrimenkul ile eşdeğer görülen bu özel rakam kombinasyonlarına sahip olabilmek için adeta servetlerini ortaya koydu.

Akıllara durgunluk veren bu astronomik harcamaların arkasında ise devasa bir iyilik hareketi yatıyordu. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen bu müzayede, lüks rekabetini doğrudan bir insani yardım projesine dönüştürdü. Gecenin sonunda toplanan ve 425 milyon lirayı geçen devasa meblağ, küresel çapta açlıkla mücadele eden insanların yararına kullanılmak üzere özel bir fona devredildi. Zenginliğin gövde gösterisi olarak başlayan etkinlik, dünya genelindeki ihtiyaç sahipleri için dev bir umut ışığı olarak son buldu.