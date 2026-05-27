Saniyeler İçinde Rekor Kırdı: Dünyanın En Pahalı Telefon Numarası 40 Milyon Liraya Satıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2026 - 08:07
Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde şehri Dubai'de düzenlenen bir yardım müzayedesinde, özel bir telefon numarası tam 40 milyon lira karşılığında alıcı bularak dünyanın en pahalı numarası unvanını elde etti. Etkinlikte elde edilen devasa gelir ise küresel açlıkla mücadele projelerine bağışlandı.

Lüksün ve gösterişin başkenti olarak bilinen Dubai, bu kez eşine az rastlanır bir açık artırmaya ev sahipliği yaptı.

'En Asil Numaralar' adıyla organize edilen prestijli yardım etkinliğinde, peş peşe yedi rakamından oluşan '058-7777777' numaralı cep telefonu hattı satışa çıkarıldı. Başlangıç fiyatı 1.2 milyon lira olarak belirlenen numara için salondaki katılımcılar kıyasıya bir yarışa girdi. Gelen peş peşe tekliflerle birlikte saniyeler içinde fiyatı katlanan hat, nihayetinde 40 milyon liralık akılalmaz bir bedelle yeni sahibinin oldu. Bu dudak uçuklatan rakam, satışı yapılan hattı dünyanın en pahalı telefon numarası konumuna taşıdı.

Gecede milyonların havada uçuştuğu tek an telefon numarası satışı değildi. Arap kültüründe büyük bir zenginlik ve statü göstergesi olarak kabul edilen kısa haneli araç plakaları da büyük ilgi gördü. Üzerinde sadece 'O66' ve 'X63' yazan nadide plakalar için teklifler adeta yarıştı. Bu özel araç plakalarının her biri 50 milyon lira barajını aşarak rekor fiyatlardan alıcı buldu. Ayrıca beş rakamlı başka bir özel hat da yine milyon dolarlık bedeliyle gecenin en çok konuşulan satışları arasına girmeyi başardı. Katılımcılar, bölgede adeta lüks bir gayrimenkul ile eşdeğer görülen bu özel rakam kombinasyonlarına sahip olabilmek için adeta servetlerini ortaya koydu.

Akıllara durgunluk veren bu astronomik harcamaların arkasında ise devasa bir iyilik hareketi yatıyordu. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen bu müzayede, lüks rekabetini doğrudan bir insani yardım projesine dönüştürdü. Gecenin sonunda toplanan ve 425 milyon lirayı geçen devasa meblağ, küresel çapta açlıkla mücadele eden insanların yararına kullanılmak üzere özel bir fona devredildi. Zenginliğin gövde gösterisi olarak başlayan etkinlik, dünya genelindeki ihtiyaç sahipleri için dev bir umut ışığı olarak son buldu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
