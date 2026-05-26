Operasyon Sonrası Karakolda İlginç Fotoğraf: Polis, Zehir Tacirini Kadın Dansçı Kılığına Girerek Yakaladı

Başkent Bangkok'a yaklaşık 145 kilometre mesafede düzenlenen yöresel bir sokak dansı festivali, sıra dışı bir gizli göreve sahne oldu. Ekipler, zehir tacirini kalabalığın içinde ürkütmeden kıskıvrak yakalayabilmek için son derece yaratıcı bir plan hazırladı.

Beşi erkek, biri kadın toplam altı kişiden oluşan özel polis ekibi, hedeflerine fark edilmeden yaklaşabilmek adına kadın dansçı kıyafetleri giyerek kalabalığın arasına karıştı. Payetli ve gösterişli elbiseler içinde festivalde boy gösteren memurlar, şüpheliyi adım adım izleyerek operasyon için en doğru anı bekledi.

Çevredeki hiç kimse, eğlenceye katılan bu renkli grubun aslında polis olduğunu fark etmedi. Beklenen fırsat geldiğinde harekete geçen kılık değiştirmiş ekipler, Mekha Fa-wap-wap adlı satıcının kaçmasına fırsat vermeden etkisiz hale getirdi.

Zanlı, işlemlerinin yapılması için Tha Luang bölgesindeki polis merkezine götürüldü. Ancak asıl sürpriz ve günün en çok konuşulan anı karakolda yaşandı. Operasyonu bizzat yöneten Polis Albayı Panthep Panadi ve ekibi, üzerlerindeki parlak sahne kostümlerini bile çıkarmaya gerek duymadan kelepçeli suçluyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Polislerin bu esnada yüzlerindeki gülümsemeyi saklayamadıkları görülürken, yetkililer bu eğlenceli anı resmi hesaplarından kamuoyu ile paylaştı. İnternette hızla yayılan fotoğrafa düşülen, 'Kiraladığımız kostümlerin hakkını vermek istedik, onu öylece sıradan bir şekilde tutuklayamazdık' notu, başarılı operasyona mizahi bir boyut katarak büyük beğeni topladı.