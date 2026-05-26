Ekonomi Bilgini Günlük Hayata Ne Kadar Uyarlayabiliyorsun?

Erkan Tuna Budak
26.05.2026 - 14:01
Birine ekonomik tavsiye verebilecek kadar bilgili ve donanımlı olduğumuzu düşünsek de bazen kendimiz için aynı şeyi yapabildiğimiz söylenemez. Teoride iyisin, biliyoruz ama peki ya pratikte?

1. Maaşına zam aldığını öğrendiğin o an, kafandaki mantıklı bütçe planına sadık kalır mısın? Yoksa "enflasyon eritecek zaten" deyip o pahalı ayakkabıyı hemen alır mısın?

2. Mağazada "%70 İndirim" yazan ama asla giymeyeceğin o gömleği gördün. Sırf "çok ucuza geldi" hissi için kasaya doğru yürür müydün?

3. Kalabalıkta hesabı bölüşüyorsunuz, sen sadece çay içtin ama diğerleri masayı donatmış. "Ben sadece çay içtim" deyip hakkını savunur muydun?

4. Dürüst ol: Emeklilik planları, fonlar derken bugün gerçekten yaşamak istediğin güzel anları sırf "geleceğe yatırım" için erteliyor musun?

5. Herkes senin bilmediğin bir coin ya da hisseden deli gibi kazandığını anlatıyor. "Fırsatı kaçırıyorum" paniğine kapılıp anlamadığın o şeye sen de para basar mıydın?

6. Çok açken markete girdin ve listende sadece ekmek var. Kasaya geldiğinde sepette beş farklı abur cubur olur muydu?

7. Şimdi de şunu soralım: Evde kahve makinen varken dışarıda kahve içmek sana mantıklı geliyor mu?

8. Kredi kartı ya da banka kartı hesap özetinle yüzleşiyor musun?

Cüzdanındaki delik sandığından çok daha büyük.

Senin ekonomi modelin tamamen bugünün tadını çıkarmak üzerine kurulu. Geleceği dert edip anın güzelliğini kaçırmak pek sana göre değil. Hayatın koşturmacası içinde ince bütçe planlamaları veya Excel tabloları sana biraz yorucu geliyor ve çoğu zaman içinden geldiği gibi hareket etmeyi seçiyorsun. Kendini şımartmayı, konforunu ön planda tutmayı seviyorsun ki bu hepimizin en büyük hakkı. Sadece harcamalarını kendi içinde ufak kategorilere ayırarak çok daha rahat bir nefes alabilir, o sevdiğin 'anı yaşama' konforunu ayın her gününe yayabilirsin.

Dengeyi arıyorsun ama bazen küçük kaçamaklar kazanıyor.

Bütçeni yönetme konusunda aslında çok iyi niyetli ve farkındalığı yüksek birisin. Nerede frene basman gerektiğini biliyorsun ama konu günün yorgunluğunu atmak veya kendine ufak bir iyilik yapmak olunca kuralları biraz esnetebiliyorsun. 'Bugün de böyle olsun' diyerek aldığın o küçük kararlar ay sonu hesabını bazen azıcık şaşırtsa da, bir şekilde durumu toparlamanın formülünü her zaman buluyorsun. Kendi sınırlarını biliyorsun, sadece biraz daha istikrarlı bir planlamayla o çok istediğin rahat ve pürüzsüz düzene geçmen an meselesi.

Pratik çözümlerle hayatın ekonomisini çoktan çözmüşsün.

Sen günlük hayatın değişken temposuna ve ekonomisine harika bir uyum sağlamışsın. Neye bütçe ayırman gerektiğini, neyin senin için daha öncelikli olduğunu hiç strese girmeden saniyeler içinde ölçüp tartabiliyorsun. Kendi sınırlarını çok iyi biliyor, ayağını yorganına göre uzatma işini gayet doğal bir akışta, zorlanmadan hallediyorsun. En güzel tarafı da bu düzenin içinde kendini kısıtlanmış hissetmemen ve yeri geldiğinde kendine tatlı jestler yapmayı ihmal etmemen. Kurduğun bu mantıklı ve sakin sistem seni yormadan tıkır tıkır işliyor.

Sen bu işin ustasısın, her şey her zaman kontrolün altında.

Kaynaklarını, zamanını ve bütçeni nasıl yöneteceğini o kadar iyi biliyorsun ki, o teorik ekonomi kuralları senin hayat tarzınla tamamen bütünleşmiş. Beklenmedik durumlar seni kolay kolay sarsmıyor çünkü her zaman kafanın bir köşesinde bir B planın var. Neyin sana uzun vadede fayda sağlayacağını çok net görebiliyor, anlık heveslerden ziyade kalıcı kararlar veriyorsun. Çevrendeki insanların bir plan yaparken veya bütçe ayırırken senden fikir almasına hiç şaşırmamak lazım; sen bu denge işini gerçekten büyük bir ustalıkla, hiç kasmadan çözmüşsün.

Erkan Tuna Budak
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
