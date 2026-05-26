Ekonomi Bilgini Günlük Hayata Ne Kadar Uyarlayabiliyorsun?
Birine ekonomik tavsiye verebilecek kadar bilgili ve donanımlı olduğumuzu düşünsek de bazen kendimiz için aynı şeyi yapabildiğimiz söylenemez. Teoride iyisin, biliyoruz ama peki ya pratikte?
1. Maaşına zam aldığını öğrendiğin o an, kafandaki mantıklı bütçe planına sadık kalır mısın? Yoksa "enflasyon eritecek zaten" deyip o pahalı ayakkabıyı hemen alır mısın?
2. Mağazada "%70 İndirim" yazan ama asla giymeyeceğin o gömleği gördün. Sırf "çok ucuza geldi" hissi için kasaya doğru yürür müydün?
3. Kalabalıkta hesabı bölüşüyorsunuz, sen sadece çay içtin ama diğerleri masayı donatmış. "Ben sadece çay içtim" deyip hakkını savunur muydun?
4. Dürüst ol: Emeklilik planları, fonlar derken bugün gerçekten yaşamak istediğin güzel anları sırf "geleceğe yatırım" için erteliyor musun?
5. Herkes senin bilmediğin bir coin ya da hisseden deli gibi kazandığını anlatıyor. "Fırsatı kaçırıyorum" paniğine kapılıp anlamadığın o şeye sen de para basar mıydın?
6. Çok açken markete girdin ve listende sadece ekmek var. Kasaya geldiğinde sepette beş farklı abur cubur olur muydu?
7. Şimdi de şunu soralım: Evde kahve makinen varken dışarıda kahve içmek sana mantıklı geliyor mu?
8. Kredi kartı ya da banka kartı hesap özetinle yüzleşiyor musun?
Cüzdanındaki delik sandığından çok daha büyük.
Dengeyi arıyorsun ama bazen küçük kaçamaklar kazanıyor.
Pratik çözümlerle hayatın ekonomisini çoktan çözmüşsün.
Sen bu işin ustasısın, her şey her zaman kontrolün altında.
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
