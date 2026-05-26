Uluslararası Bahis Platformunda Türkiye'ye Özel Erken Seçim Bahsi Açıldı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.05.2026 - 14:05
Dünyanın önde gelen tahmin ve olay bahis platformlarından biri, Türkiye siyasetine dair yeni bir bahis başlattı. Bahiste soru şu: 2026 yılında Türkiye'de erken seçim resmen ilan edilecek mi? Normal seçim takviminin Mayıs 2028'de olmasına rağmen bu bahis 31 Aralık 2026 tarihine kadar resmi bir erken seçim kararının açıklanıp açıklanmayacağı ihtimalini kullanıcılarına 'oynatmaya' başladı.

Platformdaki güncel oranlara göre Evet seçeneği %17, Hayır seçeneği ise %83 seviyesinde işlem görüyor

Bahis, hükümetin erken seçim taleplerini reddetmesi, muhalefetin seçim çağrıları ve Anayasa’daki üçüncü dönem adaylığı tartışmalarını temel alıyor. Resmi bir erken seçim ilanı ise yasal olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem daha adaylık imkanını açabilecek yollardan biri olarak görülüyor.

Bahsin kuralları ile şöyle belirtiliyor:

Erken seçim, hükümet, Cumhurbaşkanlığı, TBMM veya YSK gibi resmi ağızlar tarafından açıklanırsa “Evet” olarak sonuçlanacak.

Sadece tartışma, muhalefet çağrısı veya spekülasyon yeterli değil; YSK'nın belirleyeceği resmi takvim ilanı da gerekiyor.

Bahis kısa sürede binlerce dolar hacme ulaştı ve uluslararası bahisçiler platformdaki diğer siyasi tahmin oyunları gibi bu oyuna da ilgi göstermeye başladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
