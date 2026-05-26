Bayilerde Günlerce Beklemeye Son: Fabrikadan Çıkan Arabaları Asansörle Teslim Ediyorlar

Almanya’nın Wolfsburg kentindeki ünlü otomotiv tema parkı Autostadt bünyesinde yer alan 'Araba Kuleleri' (Car Towers), dikey lojistik ve endüstriyel tasarımın sınırlarını zorluyor. Çoğu ülkede otomobil bayileri bir aracın evrak ve teslimat işlemleri için günlerce vakit harcarken, Alman otomotiv devi Volkswagen'in fabrikasına doğrudan bağlı olan bu sistem, araç teslimatını kelimenin tam anlamıyla sinematik bir gösteriye dönüştürüyor.

Mimari tasarımı HENN şirketi tarafından üstlenilen ve Guinness Dünya Rekorları tarafından 'araç depolama için en verimli otomatik kurulum' olarak tescillenen bu devasa robotik siloların arkasındaki büyüleyici detayları sizler için derledik...

