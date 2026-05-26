Dünyanın En Büyük Alışveriş Merkezi Seçildi, Gezmek İçin Günler Gerekiyor

Gülistan Başköy
26.05.2026 - 12:16
Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Shinsegae Centum City, tam 293 bin 900 metrekarelik devasa alanı ve 16 katlı mimarisiyle resmi olarak 'dünyanın en büyük alışveriş merkezi' unvanını elinde bulunduruyor. 2009 yılında ünlü Amerikan perakende devi Macy's'i tahtından indirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu dev yapı, o günden beri zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.

Uzmanlar, hem lojistik hem de finansal olarak bu devasa yapının büyüklüğünü aşabilecek yeni bir girişimin yakın gelecekte hayata geçmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 700 mağazaya ev sahipliği yapan Shinsegae Centum City, sadece kıyafet veya teknoloji alışverişi yapılan bir yer olmanın çok ötesinde.

Kelimenin tam anlamıyla her köşesini keşfetmek için birkaç güne ihtiyaç duyacağınız bu devasa kompleksin içinde şunlar yer alıyor:

  • Devasa sanat galerileri ve çok sayıda modern sinema salonu,

  • Gerçek bir buz pisti,

  • Aynı anda 60 kişinin çalışabileceği, vuruş alanına (tee) sahip dev bir golf sahası,

  • Kadın ve erkekler için ayrı tasarlanmış, geleneksel Kore hamamı (Jjimjilbang),

  • Çocuklar ve macera tutkunları için dinozor ve korsan temalı sıra dışı bir açık hava halk parkı,

  • Alışveriş kompleksine entegre devasa bir ofis kulesi.

Shinsegae Centum City, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, yarattığı ekonomik hacimle de parmak ısırtıyor.

Dev kompleks, Güney Kore'de üst üste iki yıl boyunca 2 trilyon won (yaklaşık 1,38 milyar dolar) işlem hacmine ulaşmayı başaran ülke tarihindeki tek mağaza olma unvanını da gururla taşıyor.

Yolunuz bir gün Güney Kore'ye düşerse, bu alışveriş merkezini ziyaret etmeden önce yanınıza en rahat ayakkabılarınızı almayı unutmayın; çünkü burada kaybolmak ve günlerce dünyadan izole olmak oldukça kolay!

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
