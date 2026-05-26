Dünyanın En Büyük Alışveriş Merkezi Seçildi, Gezmek İçin Günler Gerekiyor

Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Shinsegae Centum City, tam 293 bin 900 metrekarelik devasa alanı ve 16 katlı mimarisiyle resmi olarak 'dünyanın en büyük alışveriş merkezi' unvanını elinde bulunduruyor. 2009 yılında ünlü Amerikan perakende devi Macy's'i tahtından indirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu dev yapı, o günden beri zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.

Uzmanlar, hem lojistik hem de finansal olarak bu devasa yapının büyüklüğünü aşabilecek yeni bir girişimin yakın gelecekte hayata geçmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

Kaynak