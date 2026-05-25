Arife Günü ve Kurban Bayramı'nda Bankalar, Borsa Açık mı? 2026 Bayram Finans Çalışma Takvimi!

Gülistan Başköy
25.05.2026 - 17:38
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyaçlarını karşılamak, EFT/Havale işlemlerini tamamlamak veya piyasalardaki işlemlerini ayarlamak isteyen milyonlarca vatandaş ve yatırımcı, finans kurumlarının çalışma takvimini sorgulamaya başladı. 'Bayramda bankalar açık mı, arife günü borsa saat kaça kadar işlem yapacak?' soruları arama motorlarında en çok aratılanlar listesine girdi.

İşte 2026 Kurban Bayramı dönemi bankaların çalışma saatleri, Borsa İstanbul (BIST) takvimi ve nakit/takas işlemlerinizi planlarken dikkat etmeniz gereken tüm detaylar...

26 Mayıs Salı (Arife Günü) Bankalar Açık mı? Saat Kaçta Kapanıyor?

Kurban Bayramı'nın arifesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü bankalar yarım gün açık olacak. Banka şubeleri, yarım gün resmi tatil uygulaması nedeniyle genellikle sabah saatlerinde hizmet verecek ve öğle saatlerine kadar (saat 12:00 veya 13:00'e kadar) müşteri kabul edecek.

Öğleden sonra şubeler tamamen kapanacağı için EFT, Havale veya şubeden nakit çekim/yatırım gibi işlemlerinizi mutlaka sabah saatlerinde tamamlamanız gerekiyor.

Kurban Bayramı'nda Bankalar Açık mı?

Kurban Bayramı’nın resmi tatil günleri olan 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi günlerinde banka şubeleri tamamen kapalı olacak.

  • Bu 4 günlük süre zarfında acil nakit ve transfer işlemleri için sadece ATM'ler, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar kullanılabilecek.

  • Açılış Tarihi: Bankalar, bayram tatili ve hafta sonunun ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla normal mesai düzenine dönecek.

Arife Günü Borsa Açık mı? BIST Saatleri

Yatırımcıların gözü ise Borsa İstanbul'un (BIST) çalışma saatlerinde. Kurban Bayramı arifesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü Borsa İstanbul yarım gün açık olacak. Piyasada işlemler saat 13.00’e kadar kesintisiz devam edecek, öğleden sonra ise piyasalar kapanacak. Yatırımcıların işlem planlarını bu yarım günlük seans düzenine göre ayarlaması önem arz ediyor.

Kurban Bayramı’nda Borsa Açık mı? Ne Zaman Açılacak?

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı’nın resmi tatil günlerinde (27-30 Mayıs) tamamen kapalı olacak. Yatırımcılar bu tarihlerde piyasada alım-satım emri veremeyecek.

Piyasalar, uzun tatilin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü sabahı normal işlem düzeni ve seans saatleriyle kapılarını yeniden açacak.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
