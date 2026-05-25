Arife Günü ve Kurban Bayramı'nda Bankalar, Borsa Açık mı? 2026 Bayram Finans Çalışma Takvimi!

Kurban Bayramı'nın arifesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü bankalar yarım gün açık olacak. Banka şubeleri, yarım gün resmi tatil uygulaması nedeniyle genellikle sabah saatlerinde hizmet verecek ve öğle saatlerine kadar (saat 12:00 veya 13:00'e kadar) müşteri kabul edecek.

Öğleden sonra şubeler tamamen kapanacağı için EFT, Havale veya şubeden nakit çekim/yatırım gibi işlemlerinizi mutlaka sabah saatlerinde tamamlamanız gerekiyor.