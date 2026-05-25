Haziran Gelmeden Buzdolabı Kapağının Arasına Streç Film Yerleştirin Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 15:51
Havaların ısınmasıyla birlikte buzdolapları daha yoğun bir performansla çalışmaya başladı. Ancak birçok evde, buzdolabı motorunun saatlerce durmadan çalışmasına ve gıdaların erkenden bozulmasına yol açan gizli bir sorun yaşanıyor: Yıpranmış kapak contaları. Uzmanlar, cihazların kapak bütünlüğünü ve sızdırmazlığını ölçmek için evde herkesin kolayca uygulayabileceği pratik bir yöntem öneriyor.

Buzdolabının esnek kauçuk contası, soğuk havayı içeride tutup sıcak havayı dışarıda bırakmakla görevlidir.

Bu contanın esnekliğini kaybedip kaybetmediğini anlamak için şu adımları izleyin:İnce bir şerit streç film (veya bir parça düz kağıt) kesin.

Bu şeridin yarısı buzdolabının içinde, yarısı dışında kalacak şekilde kapağın kenarına yerleştirin.

Buzdolabının kapağını yavaşça kapatın.

Dışarıda kalan şeridi elinizle kendinize doğru çekin.

Eğer streç film veya kağıt hiçbir dirençle karşılaşmadan kolayca kayıyor ya da kapak kapanır kapanmaz yere düşüyorsa, contanız gevşemiş ve işlevini yitirmiş demektir.

İyi bir conta, araya sıkışan malzemeyi sıkıca tutmalı ve çektiğinizde belirgin bir direnç uygulamalıdır. Bu testi kapağın farklı noktalarında tekrarlamanız önerilir.

Kapak contası hava sızdırdığında, buzdolabından gün boyu soğuk hava kaçar. Cihaz içini soğuk tutabilmek için motor sürekli çalışır ve bu durum elektrik faturasının gizlice fırlamasına neden olur.

Daha da önemlisi, sızan sıcak hava buzdolabı içinde sıcak noktalar oluşturur.

Bakteriler ideal soğukluğun üzerindeki sıcaklıklarda çok daha hızlı çoğalır; bu da süt ürünlerinin, yemek artıklarının ve şarküteri ürünlerinin raf ömrünü günler öncesinden bitirir.

Test sonucunda contada boşluklar tespit ederseniz hemen panik yapmanıza gerek yok. Uzmanlar şu adımları uygulamanızı öneriyor:

  • Öncelikle contanın kıvrımları arasında biriken kırıntı ve yağları ılık, sabunlu bir suyla güzelce temizleyin ve kurulayın.

  • Şekli bozulmuş contaları hafif bir ısı (örneğin saç kurutma makinesi) uygulayarak yumuşatın, elinizle formunu düzeltin ve üzerine ince bir tabaka vazelin sürün.

Uzmanlar, sızıntı olmasa bile buzdolabının en çok hava alan yeri olan kapak raflarına süt gibi çabuk bozulan gıdaların konulmamasını, bunların arka ve alt raflarda saklanmasını tavsiye ediyor.

Ayrıca çiğ et, tavuk ve balık gibi suları damlayabilecek yiyecekler mutlaka en alt rafta kapalı olarak tutulmalı; salata ve yemek artıkları ise üst raflara yerleştirilmelidir.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
